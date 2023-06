Hospital de Penafiel. Mais de 80 enfermeiros pedem escusa de responsabilidade

Foto: Rodrigo Lobo - RTP

No hospital de Penafiel, 63 enfermeiros do Serviço de Urgência e 20 do Serviço de Medicina do Hospital de Penafiel pediram escusa de responsabilidade.

Nos pedidos de escusa a que a RTP teve acesso, os enfermeiros apontam como razão as dotações inseguras de enfermeiros e a incapacidade de prestar cuidados de saúde com a devida qualidade e segurança.



Deste hospital saíram recentemente 31 enfermeiros devido à impossibilidade de renovar contratos de trabalho precário a seis meses que tinham com a instituição.



Em entrevista à RTP, João Oliveira, da Ordem dos Enfermeiros - Secção Regional Norte, realça que o problema está no número insuficiente de enfermeiros por cada turno.



O responsável diz que este é mais um "grito de ajuda" por parte dos enfermeiros, que se veem sem capacidade para garantir os cuidados necessários a todos os utentes.



João Oliveira salienta ainda que o número de camas neste hospital é insuficiente, uma vez que presta cuidados a muito mais doentes do que o inicialmente previsto.