Hospital de Ponta Delgada encerrado por tempo indeterminado. CUF Açores recebe maioria dos doentes

Mas esta unidade não comporta todos os doentes e não há vagas nas clinicas privadas da ilha.





Motivo pelo qual duas mulheres grávidas de São Miguel, no Açores vão ser transferidas para a Madeira.Sessenta doentes foram transferidos para outras Ilhas do arquipélago para fazerem os tratamentos.Durante a próxima semana o hospital do Divino Espirito Santo, em São Miguel nos Açores vai continuar encerrado.Mónica Seidi, secretária regional da Saúde, nos Açores, refere que levará vários dias, até que o hospital retome o normal funcionamento.### 1569297###Mónica Seidi garantiu também que a transferência de doentes decorreu sem qualquer problema.Esta manhã, os bombeiros e proteção civil estiveram no local e fizeram duas vistorias, mas ainda não há conclusões, nem explicações para este incêndio.