Hospital de Santa Maria diz que auditoria interna não se resume ao caso das gémeas

Em comunicado, sublinha que a auditoria não se centra em casos isolados mas sim no processo de assistencial a doentes tratados com o medicamento em causa.



Refere que, no mês passado, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte decidiu fazer a averiguação para avaliar o sistema de controlo interno que abrange os procedimentos feitos antes, durante e após tratamento.



O Santa Maria acrescenta que, enquanto a auditoria e as investigações externas não estiverem concluídas, não fará comentários ou dará detalhes sobre qualquer caso.