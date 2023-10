Foto: Violeta Santos Moura - Reuters (arquivo)

A presidente do Conselho de Administração do hospital explica à Antena1 que em novembro ainda será possível gerir as escalas, mas que em dezembro já não haverá capacidade de resposta suficiente para dar conta do recado.



Maria João Leite Baptista avisa que será necessário cortar noutros serviços para garantir médicos suficientes nas urgências do São João.