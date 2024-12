Hospital de São João implementa projeto "Ligue Antes, Salve Vidas"

A diretora do serviço de urgência, Cristina Marujo, explica que o objetivo é evitar a pressão dos serviços com casos não urgentes e encaminhá-los para um atendimento mais adequado a cada situação.Esta mudança no acesso às urgências do São João, no Porto, já foi implementada em vários hospitais do país. É o caso de Loures, onde, em 15 dias, foram evitadas mais de 500 idas à urgência do Hospital Beatriz Ângelo.A repórter Marta Pacheco constatou que há quem se desloque à unidade hospitalar sem ligar primeiro para a Linha SNS24, mas também já há quem o faça.

A Unidade garante estar apostos e diz que até ao momento não foi preciso acionar qualquer nível de alerta do plano de contingência de inverno, em vigor desde o dia 1 de novembro.







Uma medida que o presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares avalia como útil e alivia a pressão nos serviços de urgência.