País
Hugo Soares desafia líder socialista a pedir à UGT que volte às negociações
O PSD desafia o líder socialista José Luís Carneiro a pedir à UGT que regresse à mesa das negociações sobre a nova lei laboral.
Na sessão de abertura das Jornadas Parlamentares do PSD, em Caminha, Hugo Soares, líder da bancada parlamentar social-democrata acusou Carneiro de querer encerrar o diálogo social e lança o desafio aos socialistas, e "apelar à UGT que nós sabemos que tem uma tendência socialista muito vincada, pudesse voltar ao dialogo na Concertação Social".
Na intervenção de abertura das Jornadas Parlamentares do PSD, Hugo Soares quis também pressionar o Partido Socialista a aprovar a Lei da Nacionalidade e pede entendimentos.
A reapreciação do veto do presidente da República ao diploma do Parlamento, que pretende rever a Lei da Nacionalidade vai ser discutida no próximo mês na Assembleia da República.