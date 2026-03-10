Hugo Soares desafia líder socialista a pedir à UGT que volte às negociações

Na sessão de abertura das Jornadas Parlamentares do PSD, em Caminha, Hugo Soares, líder da bancada parlamentar social-democrata acusou Carneiro de querer encerrar o diálogo social e lança o desafio aos socialistas, e "apelar à UGT que nós sabemos que tem uma tendência socialista muito vincada, pudesse voltar ao dialogo na Concertação Social".

Inês Ameixa – Antena 1

Na intervenção de abertura das Jornadas Parlamentares do PSD, Hugo Soares quis também pressionar o Partido Socialista a aprovar a Lei da Nacionalidade e pede entendimentos.A reapreciação do veto do presidente da República ao diploma do Parlamento, que pretende rever a Lei da Nacionalidade vai ser discutida no próximo mês na Assembleia da República.