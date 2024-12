"Ideário socialista não está a responder àquilo que é o mundo de hoje"

No dia em que o Parlamento assinala o centenário de nascimento de Mário Soares, com uma Sessão Solene Evocativa, a Antena 1 ouve Vítor Ramalho, que além de ter sido consultor da Casa Civil em Belém acompanhou o histórico socialista no único governo de bloco central da democracia portuguesa.





Vítor Ramalho defende ainda que o PS precisa de refletir e fala mesmo de uma queda do "ideário socialista" de outros tempos.A Sessão Solene evocativa dos 100 anos do nascimento de Mário Soares, organizada pela Assembleia da República, arranca às 11h00 e pode ser ouvida em direto na Antena 1.Além das intervenções dos partidos, conta também com discursos do presidente da Assembleia da República e do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que, a par de António Costa, também vai estar no sábado numa outra sessão de homenagem, mas na Fundação Calouste Gulbenkian.