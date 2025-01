IEFP alerta para tentativas de burla e aconselha cidadãos a fazerem queixa

"Recentemente, foram reportadas tentativas de burla, incluindo mensagens ou chamadas automáticas que alegam ser do "fundo de desemprego" ou do IEFP, solicitando contacto via WhatsApp", revela o instituto, numa nota publicada no seu site.

O IEFP aponta que estas "mensagens são fraudulentas", dado que "não realiza contactos automáticos por telefone ou mensagens via WhatsApp para recrutamento de candidatos a emprego".

"Qualquer comunicação oficial do IEFP é realizada exclusivamente através dos seus canais institucionais, como o portal Iefponline, e-mail oficial, SMS ou contacto direto por técnicos autorizados", esclarece o instituto.

O IEFP aconselha, por isso, os cidadãos a desconfiarem de contactos não solicitados "que pedem informações pessoais ou financeiras", a verificarem a origem do contacto - "o IEFP utiliza canais de comunicação oficiais, como e-mails com domínio "@iefp.pt" - e, em caso de dúvida, a contactarem o instituto através dos canais oficiais.

Além disso, o organismo pede aos cidadãos para denunciarem "situações de burla às autoridades competentes" e aconselha a não fornecerem "informações pessoais ou sensíveis em resposta a mensagens suspeitas".