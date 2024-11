IL celebra 25 de Novembro com jantar comemorativo e conferência sobre poder local

Em comunicado, a Iniciativa Liberal (IL) refere que vai organizar, em 23 de novembro num hotel do Porto, uma conferência sobre liberalismo no poder local, "direcionada para temas de grande relevância para a política e gestão local, complementados por sessões específicas de formação para membros, autarcas e núcleos".

Com uma intervenção prevista do presidente do partido, Rui Rocha, às 11:00, a conferência vai também contar com a participação de membros do partido liberal neerlandês VVD e do partido político austríaco NEOS.

"Economia local e finanças municipais", "o papel da governação local", "planeamento urbano: estratégias para cidades modernas", vão ser alguns dos temas que vão ser discutidos nesta conferência, que vai contar com a intervenção de personalidades como a ex-presidente da CCDR-Norte Cristina Azevedo ou o presidente do Conselho da Ordem dos Arquitetos, Avelino Oliveira.

Esta conferência vai também ser a ocasião para a IL assinalar o 25 de Novembro de 1975, dois dias antes de a Assembleia da República organizar, pela primeira vez, uma sessão solene dedicada a esta efeméride.

Na conferência da IL, está previsto um painel sobre "a importância da memória política na luta contra a desinformação", que contará com a intervenção da líder parlamentar do partido, Mariana Leitão, e, depois, um jantar de celebração do 25 de Novembro.

A IL justifica esta comemoração com o facto de este ano "ficar para a história como o primeiro em que oficialmente se celebrará na Assembleia da República a comemoração desta data, uma conquista da batalha de comunicação da IL".

"A IL festeja o 25 de Novembro desde a sua fundação e é o único partido português a festejar o 25 de Abril e o 25 de Novembro de forma pública", lê-se.

Esta vai ser a primeira conferência organizada pelo partido no âmbito do seu Laboratório de Ação Política (iLab), lançado em 2023, e que tem como objetivo "aprofundar a reflexão política no partido e desenvolver propostas programáticas e legislativas".

"O iLab tem desenvolvido projetos, apoiado o partido e os seus representantes eleitos a nível local, regional, nacional e europeu", refere o comunicado, que acrescenta que o laboratório "conta com a participação e colaboração de diversos membros do partido, simpatizantes e personalidades da sociedade civil".

No dia 25 de Novembro de 1975, cerca de mil paraquedistas da Base Escola de Tancos ocuparam o Comando da Região Aérea de Monsanto e seis bases aéreas, ato que o Grupo dos Nove - grupo de militares da ala moderada do Movimento das Forças Armadas - considerou o indício de que poderia estar em preparação um golpe de Estado pela chamada esquerda militar.

A tentativa de sublevação daquelas unidades militares, conotadas com setores da extrema-esquerda, foi travada por um dispositivo com base no regimento de comandos da Amadora, sob a direção do então tenente-coronel Ramalho Eanes, futuro Presidente da República.

Ao fim da tarde, o então Presidente da República, Francisco da Costa Gomes, decretou o estado de sítio na região de Lisboa, e a situação foi controlada pelos militares afetos ao Grupo dos Nove no MFA.

Os acontecimentos do 25 de Novembro de 1975 tiveram ao longo de décadas várias versões e provocaram divisões sobre as responsabilidades de cada um dos atores e sobre quem deu o primeiro passo.