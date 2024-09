Ilhas do grupo Central e Oriental dos Açores sob aviso amarelo devido à precipitação

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as ilhas do grupo Central (Pico, Faial, São Jorge, Terceira e Graciosa) estão sob aviso amarelo desde as 12:37 e até ás 18:00.

No grupo Oriental (Santa Maria e São Miguel), o aviso amarelo vai estar em vigor entre as 15:00 de hoje e as 06:00 de segunda-feira.

De acordo com as previsões do IPMA, o centro do ciclone Isaac vai estar mais próximo dos Açores durante o dia de hoje, "passando a aproximadamente a 600 quilómetros a noroeste do grupo Ocidental" do arquipélago.

"Mantém-se a previsão de um aumento da agitação marítima, com ondas de oeste que podem atingir os 4 a 5 metros de altura significativa", lê-se no comunicado do Instituto.