Imagens de fogos podem contribuir para desregulação emocional

O órgão regulador avisa que as sucessivas reportagens em direto, com a chama visível, produzem um efeito de imitação, que pode dar origem a outros incêndios com mão criminosa.





Um problema sociológico que o vice-presidente da Ordem dos Psicólogos, Daniel Coelho, explica que apesar de não haver uma ligação direta, as imagens de chamas têm o potencial de contribuírem para uma desregulação emocional de pessoas já instáveis.





A Ordem dos Psicólogos alerta, também, para outra consequência: ao verem tantas imagens de incêndios, as pessoas acabam por desvalorizar a gravidade da situação.





Daniel Coelho sublinha que muitas vezes os pirómanos sentem uma certa sedução pelo espaço público.