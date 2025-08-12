Imagens de fogos podem contribuir para desregulação emocional
Foto: Fátima Pinto - RTP
A Entidade Reguladora para a Comunicação Social alerta para a repetida divulgação de imagens de incêndios nas televisões. A ERC adianta à Antena 1 que já recebeu, este ano, cinco queixas relacionadas com a cobertura jornalística dos fogos rurais, mais de o dobro das queixas apresentadas no ano passado.
O órgão regulador avisa que as sucessivas reportagens em direto, com a chama visível, produzem um efeito de imitação, que pode dar origem a outros incêndios com mão criminosa.
Um problema sociológico que o vice-presidente da Ordem dos Psicólogos, Daniel Coelho, explica que apesar de não haver uma ligação direta, as imagens de chamas têm o potencial de contribuírem para uma desregulação emocional de pessoas já instáveis.
A Ordem dos Psicólogos alerta, também, para outra consequência: ao verem tantas imagens de incêndios, as pessoas acabam por desvalorizar a gravidade da situação.