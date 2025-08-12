Portugal em alerta. A evolução da resposta a incêndios ao minuto

Estão em risco máximo de incêndio todos os concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Viseu e Castelo Branco e a maior parte em Vila Real e Faro. Na mesma situação estão dezenas de outros municípios dos distritos de Portalegre, Santarém, Coimbra, Leiria, Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo, além do concelho de Almodôvar, em Beja.



Em risco muito elevado encontram-se perto de 50 municípios dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Portalegre, Beja e Faro.



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou em risco elevado quase toda a região do Alentejo e cerca de 30 concelhos dos distritos de Faro, Setúbal, Lisboa, Santarém, Portalegre, Leiria, Braga e Viana do Castelo.



Em risco moderado estão dezenas de municípios, a quase totalidade no litoral, nos distritos de Lisboa, Leiria, Coimbra, Aveiro e Porto.



O IPMA prevê para esta terça-feira a continuação do tempo quente, com céu pouco nublado e poeiras em suspensão e a possibilidade de aguaceiros e trovoadas, sobretudo no interior.



Prevê-se também uma pequena subida da temperatura mínima e uma pequena subida da máxima no litoral norte e centro.



As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 16 graus Celsius em Leiria e Viana do Castelo e os 29 graus em Portalegre. As máximas variam entre os 27 graus em Viana do Castelo e os 44 em Beja.