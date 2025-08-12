Em direto
Portugal em alerta. A evolução da resposta aos incêndios atualizada ao minuto
Portugal em alerta. A evolução da resposta a incêndios ao minuto

por Cristina Sambado, Carlos Santos Neves - RTP

Mais de 1.700 operacionais moviam o combate, ao início da manhã desta terça-feira, aos quatro incêndios a suscitar mais preocupações - Vila Real, Trancoso, Covilhã e Tabuaço. Acompanhamos aqui, ao minuto, o evoluir da resposta do dispositivo.

Vila Real
Vila Real

Combate às chamas evolui favoravelmente sem localidades em risco

O combate ao incêndio a lavrar na Serra do Alvão, em Vila Real, estava esta manhã a evoluir de forma favorável, mantendo-se, ainda assim, uma frente ativa em zona de declive acentuado e de difícil acesso. O dispositivo aguardava o reforço do dispositivo com meios aéreos.
por RTP

País que arde

Jorge Esteves - RTP

Pelas 4h15 desta terça-feira, mais de 1.700 operacionais enfrentavam os quatro incêndios que mais preocupação suscitavam em Portugal continental: Vila Real, Trancoso, Covilhã e Tabuaço.

Trancoso
Trancoso

Incêndio avança em duas frentes ativas

O comandante sub-regional do Oeste, Carlos Silva, adiantou, esta manhã, que o combate às chamas em Trancoso prossegue em duas frentes.

"A frente mais próxima de Aldeia Velha está a ficar resolvida. Ainda está ativa, mas se tudo correr bem, durante a manhã de hoje, fica resolvida. Em relação à frente junto às povoações de Corças e Castanheira, essa sim mantém-se ativa", indicou o responsável.

Durante a noite, os bombeiros confrontaram-se com uma reativação.

O vento, explicou ainda Carlos Silva, está a dificultar o trabalho do dispositivo.
por Antena 1

Imagens de fogos podem contribuir para desregulação emocional

Foto: Fátima Pinto - RTP

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social alerta para a repetida divulgação de imagens de incêndios nas televisões. A ERC adianta à Antena 1 que já recebeu, este ano, cinco queixas relacionadas com a cobertura jornalística dos fogos rurais, mais do dobro das queixas apresentadas no ano passado.

O órgão regulador avisa que as sucessivas reportagens em direto, com a chama visível, produzem um efeito de imitação, que pode dar origem a outros incêndios com mão criminosa.

O vice-presidente da Ordem dos Psicólogos, Daniel Coelho, explica que, apesar de não haver uma ligação direta, as imagens de chamas têm o potencial de contribuírem para uma desregulação emocional de pessoas já instáveis.

A Ordem dos Psicólogos alerta, também, para outra consequência: ao verem tantas imagens de incêndios, as pessoas acabam por desvalorizar a gravidade da situação.

Daniel Coelho sublinha que muitas vezes os pirómanos sentem uma certa sedução pelo espaço público.
Já do ponto de vista da ansiedade, as crianças acabam por ser o grupo que fica numa situação de maior risco. Uma realidade que não pode ser ignorada, salienta o vice-presidente da Ordem dos Psicólogos.
A Ordem lembra que a população é afetada por tudo o que vê e, nesse sentido, Daniel Coelho pede à Comunicação Social uma atitude de equilíbrio e bom-senso.
Há 20 anos, os três canais de televisão, RTP, SIC e TVI chegaram a trocar ideias para um acordo sobre a melhor forma de cobrir os incêndios no pequeno ecrã. O entendimento acabou por não ser alcançado.
Interior do país
por RTP

Aviso laranja alargado até quinta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera alargou até quinta-feira o aviso laranja de calor, o segundo mais grave da escala, em metade dos 12 distritos onde já vigorava, desde logo no interior do país.

Vão permanecer até às 18h00 de quinta-feira debaixo de aviso laranja os distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja. Em Vila Real, Viseu, Santarém, Lisboa, Setúbal e Faro o aviso laranja passará a amarelo a partir das 18h00 desta terça-feira.

Igualmente sob aviso laranja, devido à "persistência de valores muito elevados da temperatura", estão as regiões montanhosas da Madeira, até às 18h00 de quarta-feira.

Em nível amarelo, o menos grave da escala de três, encontram-se, até às 18h00 de quinta-feira, os distritos de Viana do Castelo, Braga e Porto e, até às 18h00 desta terça-feira, os distritos de Aveiro, Coimbra e Leiria.

Sob aviso amarelo, por causa da persistência do tempo quente, está igualmente a costa Sul da Madeira, até às 18h00 de quarta-feira.
Risco máximo
por RTP

Abrangidos mais de 130 concelhos do interior norte e centro e Algarve

Estão em risco máximo de incêndio todos os concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Viseu e Castelo Branco e a maior parte em Vila Real e Faro. Na mesma situação estão dezenas de outros municípios dos distritos de Portalegre, Santarém, Coimbra, Leiria, Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo, além do concelho de Almodôvar, em Beja.

Em risco muito elevado encontram-se perto de 50 municípios dos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Portalegre, Beja e Faro.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou em risco elevado quase toda a região do Alentejo e cerca de 30 concelhos dos distritos de Faro, Setúbal, Lisboa, Santarém, Portalegre, Leiria, Braga e Viana do Castelo.

Em risco moderado estão dezenas de municípios, a quase totalidade no litoral, nos distritos de Lisboa, Leiria, Coimbra, Aveiro e Porto.

O IPMA prevê para esta terça-feira a continuação do tempo quente, com céu pouco nublado e poeiras em suspensão e a possibilidade de aguaceiros e trovoadas, sobretudo no interior.

Prevê-se também uma pequena subida da temperatura mínima e uma pequena subida da máxima no litoral norte e centro.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 16 graus Celsius em Leiria e Viana do Castelo e os 29 graus em Portalegre. As máximas variam entre os 27 graus em Viana do Castelo e os 44 em Beja.
Ponto de situação
por RTP

Mais de 1.700 operacionais em quatro teatros de operações

  • Mais de 1.700 operacionais asseguravam o combate, pelas 4h15, aos quatro incêndios mais preocupantes em Portugal continental - Vila Real, Trancoso, Covilhã e Tabuaço;


  • Os incêndios em Tabuaço, distrito de Viseu, Covilhã, distrito de Castelo Branco, Trancoso, distrito da Guarda, e Vila Real continuavam a lavrar. Já os incêndios de Moimenta da Beira, Viseu, e Caldas das Rainhas encontravam-se em resolução;


  • Às 23h00 de segunda-feira, Pedro Araújo, oficial de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, indicou que, nos quatro incêndios mais preocupantes, houve 37 feridos, incluindo civis e operacionais;


  • Em Trancoso, estão mais de 700 operacionais, apoiados por 226 viaturas. Os acessos difíceis, o vento e calor que se mantém mesmo de madrugada têm dificultado o combate à chamas. Já arderam mais de oito mil hectares;


  • Em Tabuaço, o fogo tem uma frente ativa, lavrando em local de difícil acesso. No local estão 215 operacionais e 73 viaturas. Em Távora, algumas casas chegaram a estar ameaçadas;


  • O incêndio de Vila Real mobiliza 280 bombeiros, apoiados por 98 viaturas. O incêndio começou no passado dia 2 e esteve por duas vezes em fase de resolução, mas houve reacedimentos;


  • O incêndio de Sobral de São Miguel, na Covilhã, conserva uma frente ativa. Outras duas já foram dominadas. A combater as chamas estão 523 operacionais. O incêndio deflagrou no fim de semana, junto às casas de uma povoação com poucos moradores, o que aumentou as suspeitas de fogo posto;


  • Chegaram a Monte Real dois aviões Canadair marroquinos. O pedido de ajuda de Portugal tem a ver com o facto de nenhum dos aparelhos nacionais estar operacional e haver ainda dois helicópteros que também não podem voar;


  • Portugal encontra-se ainda em situação de alerta por causa do risco de incêndio. As chamas consumiram já este ano uma área de quase 60 mil hectares;


  • Doze distritos de Portugal continental encontram-se debaixo de aviso laranja por causa do calor, a maioria até ao final do dia de quinta-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera;


  • Bragança, Évora, Guarda, Beja, Castelo Branco e Portalegre estão sob aviso laranja, o segundo mais grave, devido à "persistência de valores muito elevados da temperatura máxima" - aviso que vai ficar em vigor até às 18,00 de quinta-feira;


  • Os distritos de Viseu e Vila Real passam a amarelo a partir das 18h00 desta terça-feira e voltam ao aviso laranja entre as 6h00 e as 18h00 de quinta-feira.
por RTP

Frente ativa no fogo da Covilhã inspira preocupação, mas não há povoações em risco

O incêndio na Covilhã continua com uma frente ativa em Sobral de S.Miguel e de difícil acesso. De acordo com o Comandante de Operações Socorro da Covilhã, esta frente carece de um grande empenhamento de meios no combate às chamas e de grande preocupação. Não há, no entanto, povoações em perigo.

por RTP

Incêndio em Vila Real. Aldeias fora de perigo, depois de reforço de meios de combate

Após algumas aldeias terem estado, ao início da noite, na linha do fogo a situação está mais tranquila em Vila Real. Apesar dos vários pontos ativos, o fogo lavra principalmente em zonas de mato e pinhal, sem ameaçar habitações.

O presidente da Câmara de Vila Real dirigiu esta segunda-feira fortes críticas ao Governo, culpando os responsáveis políticos por "permitirem que a serra do Alvão arda em lume brando".
por RTP

Vila Real está a arder "em lume brando". Autarca lança críticas ao Governo

Foto: Pedro Sarmento Costa - Lusa

Alexandre Favaios, presidente da Câmara de Vila Real, lançou esta segunda-feira duras críticas ao presidente da República, ao Governo e à ministra da Administração Interna.

"Não podemos continuar a ser queimados em lume brando", vincou o autarca numa declaração aos jornalistas.
por RTP

Mais de 700 operacionais combatem as chamas em Trancoso

O incêndio em Trancoso, no distrito da Guarda, é o que mais meios mobiliza no país com 712 operacionais e 231 meios terrestres e que motiva maior preocupação. Ao princípio da noite, o fogo já tem duas das quatro frentes dominadas.

por RTP

"Não é pela falta de meios aéreos que temos a situação que temos", diz comandante da ANEPC

Foto: RTP

Mário Silvestre, Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), explicou em entrevista à RTP3 que "não é pela falta de meios aéreos que neste momento temos a situação que temos".

Questionado sore a avaria dos Canadairs, o responsável afirmou que "não seria a diferença de dois meios aéreos que iria evitar o consumo de tantos hectares".

Vincou que a situação se deve sobretudo à "dificuldade que o combate tem em fazer face às condições meteorológicas e o constante agravamento dos cenários destes teatros de operações".

"Temos teatros de operações extremamente complexos. Muitas vezes existem incêndios onde não conseguimos pôr os meios aéreos a trabalhar porque não há condições de segurança", explicou.

Mário Silvestre reiterou que da avaliação que foi feita inicialmente, não era necessário ativar o Mecanismo Europeu de Proteção Civil.

Confrontado com as críticas das populações e autarcas, que dizem que os bombeiros não estão a combater no terreno e estão a "deixar arder" nas zonas de floresta e mato, o comandante da ANEPC argumentou que têm uma taxa de sucesso no ataque inicial superior a 90%.

"Uma das primeiras estratégias é conseguirmos combater os incêndios numa fase inicial", disse, ressalvando, no entanto, que por vezes os meios não são suficientes. "O que acontece é que há recorrências de ocorrências muito grande", disse.

Mário Silvestre garante que há uma avaliação contínua do dispositivo. "Ao longo dos anos temos introduzido constantemente melhorias contínuas, desde a estratégia de combate, à formação dos nossos operacionais e pelo próprio processo de despacho de meios e capacidade de comando e controlo", declarou.
