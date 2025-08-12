Portugal em alerta. A evolução da resposta a incêndios ao minuto

Mais de 1.700 operacionais moviam o combate, ao início da manhã desta terça-feira, aos quatro incêndios a suscitar mais preocupações - Vila Real, Trancoso, Covilhã e Tabuaço. Acompanhamos aqui, ao minuto, o evoluir da resposta do dispositivo.
Francisco Graça - RTP
Foto: Fátima Pinto - RTP
A Entidade Reguladora para a Comunicação Social alerta para a repetida divulgação de imagens de incêndios nas televisões. A ERC adianta à Antena 1 que já recebeu, este ano, cinco queixas relacionadas com a cobertura jornalística dos fogos rurais, mais do dobro das queixas apresentadas no ano passado.
O incêndio na Covilhã continua com uma frente ativa em Sobral de S.Miguel e de difícil acesso. De acordo com o Comandante de Operações Socorro da Covilhã, esta frente carece de um grande empenhamento de meios no combate às chamas e de grande preocupação. Não há, no entanto, povoações em perigo.
Após algumas aldeias terem estado, ao início da noite, na linha do fogo a situação está mais tranquila em Vila Real. Apesar dos vários pontos ativos, o fogo lavra principalmente em zonas de mato e pinhal, sem ameaçar habitações.
Foto: Pedro Sarmento Costa - Lusa
Alexandre Favaios, presidente da Câmara de Vila Real, lançou esta segunda-feira duras críticas ao presidente da República, ao Governo e à ministra da Administração Interna.
O incêndio em Trancoso, no distrito da Guarda, é o que mais meios mobiliza no país com 712 operacionais e 231 meios terrestres e que motiva maior preocupação. Ao princípio da noite, o fogo já tem duas das quatro frentes dominadas.
Foto: RTP
Mário Silvestre, Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), explicou em entrevista à RTP3 que "não é pela falta de meios aéreos que neste momento temos a situação que temos".