Em poucas horas ocorreram três ataques contra imigrantes no Porto. A polícia já identificou seis suspeitos, um ficou em prisão preventiva. Num destes ataques, um grupo foi agredido em casa por mais de uma dezena de homens com cara tapada e armados com facas, bastões e arma de fogo. Os atacantes destruíram tudo o que encontraram.