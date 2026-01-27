Impacto do Kristin pode ser "catastrófico", alerta IPMA

Esta é uma tempestade que, não sendo rara, náo é também habitual devido ao seu potencial destruidor.

A depressão Kristin foi identificada pelo Instituto Português de Meteorologia ao fim desta manhã, e encontrava-se pelas 15h a norte dos Açores, sobre o Atlântico.





Deslocava-se para leste em direção a Portugal continental a "uma velocidade muito rápida", reportou meteorologista do IPMA, Maria João Frada, à RTP.

"O flanco sul dessa depressão pode ter ventos destruidores, muito, muito fortes", alertou a meteorologista do IPMA, lembrando o sms enviado para todo o país.

O local onde Kristin chegar à costa irá sofrer "um impacto muito significativo", sobretudo em termos de vento e rajadas.





O IPMA admite que o impacto pode ser "catastrófico", com rajadas eventualmente "bem superiores a 140 km por hora" alertou Maria João Frade, admitindo estar muito preocupada. Foi por esta razão que o Instituto elevou o nível de aviso para vermelho, explicou.

Agitação marítima forte até sexta-feira

"Vem também a diminuir a pressão no seu centro, muito rapidamente, no que chamamos um cavamento explosivo", acrescentou, o que significa que "há muito vento associado a essa depressão".Devido à incerteza, o aviso vermelho "abrange nos distritos de braga Porto, Aveiro e Coimbra". esclareceu ainda Maria João Frada. A tempestade poderá contudo vir a abranger o distrito de Aveiro.Mesmo que áreas circundantes ao impacto sofram menos do que o local onde a tempestade chegar, "nós temos de trabalhar para o pior cenário e as autoridades estão alertadas", referiu.Frisando queJá a agitação marítima não tem muito a ver com a Kriston, mas com sucessivas depressões que se têm sentido no Atlântico norte, associadas a anticiclones, o que causa ondas alteradas de grande dimensão, a qual "vem da América até à costa continental", explicou a meteorologista.Os alertas, vermelhos, laranja e amarelos para o estado do mar deverão manter-se nos "próximos dois três dias".A chuva, por vezes forte, incluindo a queda de neve nas terras altas, irá manter-se até pelo menos dois de fevereiro.