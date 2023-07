Incêndio de Cascais em fase de resolução. "Próximas horas vão ser de muito trabalho"

O incêndio no concelho de Cascais foi dado como dominado às 4h00 desta quarta-feira, mas ao início da manhã permaneciam no local 540 operacionais, apoiados por 170 viaturas. Os bombeiros estão agora empenhados na consolidação do perímetro. A A5, que chegou a estar cortada nos dois sentidos entre os nós de Alvide e Cascais, foi reaberta.