Incêndio de Monchique beneficia das condições meteorológicas

Foto: Epa-Luís Forra

A segunda comandante operacional da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, foi a primeira porta-voz de um otimismo contido. Menos vento, temperaturas mais baixas e humidade mais alta foram fatores a favorecer o trabalho dos operacionais no terreno.



Contudo as autoridades estão alerta até porque esta sexta-feira o risco de incêndio na região de Monchique mantém-se elevado.



Na quinta-feira à noite Patrícia Gaspar falou mais ou menos 300 pessoas que foram retiradas de casa.



Diz a segunda comandante operacional que a Proteção Civil já está a preparar o regresso a casa das pessoas que tiveram de ser retiradas.



Até ao momento o fogo que lavra na serra de Monchique provocou 39 feridos, um em estado grave.



Já consumiu 27 mil hectares nos concelhos de Monchique, Silves, Portimão e Odemira, segundo dados do Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais.



O fogo ainda não está dominado, nesta altura permanecem no terreno 1400 operacionais, apoiados por 450 meios terrestres.