Incêndio de Oleiros continua a ameaçar povoações

No último ponto de situação a aldeia de Cardosas estava rodeada pelas chamas, que ameaçam também outras aldeias, como explicou o autarca de Oleiros, Fernando Jorge. Segundo o mesmo o incêndio já destruiu casas de primeira habitação.



Também por causa do fogo em Oleiros, seis bombeiros ficaram feridos, um deles com gravidade mas sem correr perigo de vida.



Tudo aconteceu por causa de um acidente com uma viatura dos bombeiros que se deslocava para combater o fogo. O ferido grave apresenta queimaduras de primeiro e segundo graus.



Ainda no mapa dos incêndios, no distrito da Guarda, o fogo ainda preocupa e apresenta várias frentes com alguma intensidade e continua a ser combatido por mais de 400 operacionais apoiados em 140 viaturas.



Por causa dos incêndios estão cortadas a EN18 e a A23 nos dois sentidos, entre Guarda Sul e Benespera.



Na zona de Oleiros não se circula na EM 538, na EM119 entre Orvalho e Vilar Barroco e na EM1198 entre Ademoço e Cambas.



O trânsito está cortado também na nacional 112, na EN238, na 241 e ainda na EN112 entre Foz Giraldo e Orvalho.