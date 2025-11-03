Incêndio deflagrou na prisão de Tires por reclusa incendiar colchão e pertences da cela
Um incêndio deflagrou na manhã de hoje, pelas 11:40, no Estabelecimento Prisional de Tires, concelho de Cascais, depois de uma reclusa ter incendiado o colchão e alguns pertences da sua cela, estando a situação normalizada, informaram os serviços prisionais.
À Lusa, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) adiantou que não foram registados ferimentos por queimaduras e que as cinco guardas prisionais que se dirigiram à cela e a reclusa foram transferidas para um hospital por inalação de fumo.
"A situação foi imediatamente detetada pelos serviços de vigilância que, com os meios próprios do estabelecimento, extinguiram o foco de incêndio e retiraram a reclusa da cela", informou a DGRSP em resposta escrita, acrescentando que, "por cautela, foi ativado INEM".
A DGRSP referiu ainda que os danos provocados pelo incêndio se restringem à cela onde foi ateado o fogo, estando a situação normalizada.
Contactado pela Lusa, o presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, Frederico Morais, referiu que prestará apoio jurídico caso as guardas prisionais queiram avançar com uma queixa contra a reclusa "por fogo posto com a intenção de provocar danos aos guardas prisionais".