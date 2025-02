Incêndio em Algés fez uma vítima mortal

Os Bombeiros de Algés foram accionados depois do alerta da população nas imediações, que detetou fumo a sair do edifício, e de imediato encontraram a vítima mortal no interior.





O incêndio está entretanto extinto, tendo os bombeiros entregado o caso à Polícia Judiciária, indicou o comandante-adjunto dos Bombeiros de Algés: "Passa a ser um cenário tático-policial".





Uma equipa do INEM deslocou-se ao local, onde realiza trabalho de apoio psicológico à família da vítima. Também acorreu ao local uma equipa dos Bombeiros do Dafundo.