Incêndio em Almodôvar obrigou ao corte da A2. Circulação já foi reestabelecida

(em atualização)







Em declarações à RTP3, o comandante sub-regional do Baixo Alentejo, Carlos Pica, adiantou que há vários fatores que dificultam nesta altura o trabalho dos bombeiros, desde logo o relevo: há meios terrestres que não conseguem entrar na zona do fogo e os bombeiros estão a tentar criar caminhos de acesso para chegar à frente de incêndio com segurança.

Um operacional de uma corporação de Almodôvar ficou ferido na sequência de uma descarga de água de um meio aéreo. Ficou com quatro costelas partidas, mas está livre do perigo, aidantou o comandante sub-regional do Baixo Alentejo.







O incêndio em Almodôvar obrigou ao corte da autoestrada do Sul entre os nós de Almodôvar e Messines ao quilómetro 205 nos dois sentidos. Entretanto, o trânsito já foi restabelecido.





A ajuda no combate às chamas chega de vários pontos do país, incluindo corporações do Algarve e Setúbal.