Um incêndio num aviário em Vouzela provocou as mortes de oito mil galinhas. A corporação de bombeiros local diz que, à chegada, o edifício já estava totalmente tomado pelas chamas.

Segundo o Comando Sub-regional da Proteção Civil, o alerta para foi dado pouco depois das 7h00. No local estiveram 21 operacionais, apoiados por oito viaturas. As causas do incêndio são ainda desconhecidas.