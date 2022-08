Incêndio em Benagouro com três frentes ativas

Foto: Pedro Sarmento Costa - Lusa

Em Benagouro, no concelho de Vila Real, o fogo tem três frentes ativas, uma delas lavra com bastante intensidade. Miguel Fonseca, comandante distrital de Vila Real, afirmou à RTP que no combate às chamas estão meios aéreos e que a esperança é que nas próximas horas se consiga dominar a frente da Serra do Alvão.