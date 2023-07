Incêndio em Cascais dominado. Bombeiros no terreno para prevenir reativações

“Com os meios aéreos disponíveis e de acordo com as nossas necessidades vamos garantir que temos meios aéreos em permanência”, explicou aos jornalistas, garantindo que já não havia focos de incêndio ativos, apenas “alguns pontos quentes”.



Os bombeiros estão ainda no local para evitar reacendimentos, visto que ainda se verificam condições meteorológicas que o podem provocar. Dois dos feridos neste incêndio tiveram alta e outros seis mantêm-se em unidades hospitalares, de acordo com a Proteção Civil. Os animais removidos de canis já "regressaram aos locais de origem".





Já não há estradas cortadas na região de Cascais, nem constrangimentos em vias de comunicação.



Ao final da manhã, o incêndio estava em fase de resolução. Mas de acordo com Elísio Oliveira, comandante regional de Emergência e Proteção Civil, os meios aéreos vão permanecer no local “enquanto for necessário”.“Daí que este trabalho que vamos desenvolver será de operações de rescaldo e consolidação do rescaldo, ou seja,”.

Há pontos de maior preocupação por não terem acessos e, para esses, serão usados os meios aéreos.



O número de feridos na sequência do combate às chamas mantém-se:, estáveis, prevendo-se que nas próximas horas tenham alta. Um elemento está a ser acompanhado no Hospital de Santa Maria devido a um problema ocular.

Proteção Civil pede que se evite estradas

O comandante regional revelou que a preocupação neste momento é que o fogo possa chegar perto de habitações. “Nesse sentido,e, por outro lado, temos equipas especializadas no âmbito do combate ao incêndio rural, que trabalham na área do Parque Natural de Sintra e Cascais”.O responsável pediu aos automobilistas queElísio Oliveira disse ainda que os incêndios nesta zona de Cascais são “sempre difíceis”, por ser ventosa. “O trabalho feito pelos bombeiros foi de exceção, porque conhecendo a área (…) fizeram o reconhecimento dos pontos críticos”, elogiou.