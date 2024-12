Incêndio em estacionamento dos Restauradores extinto

O supervisor de serviço no RSB de Lisboa adiantou à agência Lusa que o alerta para o incêndio, que provocou bastante fumo, que alastrou à superfície, foi dado às 11:35 e ocorreu no sistema de ventilação do piso menos dois (-2), não existindo até ao momento registo de feridos.

Segundo a mesma fonte, estavam, cerca das 13:00, os bombeiros a proceder à ventilação do espaço e a verificar aos danos causados pelo fogo.

O Regimento de Sapadores Bombeiros fez deslocar para o local 16 operacionais, apoiados por quatro viaturas, e contou com o apoio de uma equipa dos Bombeiros Voluntários de Lisboa.

São ainda desconhecidas as causas do incêndio.