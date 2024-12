Incêndio em fábrica de `pellets` no concelho de Santiago do Cacém faz dois feridos

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral disse à agência Lusa que o fogo, para o qual foi dado alerta às 11:26, atingiu a fábrica da empresa Pinewells situada em Cercal do Alentejo.

Os dois feridos, com queimaduras, são trabalhadores da empresa, adiantou a mesma fonte.

Segundo a Proteção Civil, um dos homens, de 24 anos, sofreu ferimentos graves e foi transportado num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

O outro, de 27, com ferimentos considerados ligeiros, foi levado pelos bombeiros para as urgências do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, salientou.

Quanto ao incêndio, de acordo com a fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral, entrou em fase de rescaldo às 13:48 e o perímetro do fogo encontra-se em vigilância pelos bombeiros desde as 14:42.

O combate às chamas mobilizou as corporações de Cercal do Alentejo, Vila Nova de Milfontes, Santiago do Cacém e Alvalade do Sado, o INEM e a GNR, com um total de 33 operacionais, apoiados por 15 veículos e um helicóptero.

Entre os veículos envolvidos no socorro, encontram-se uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).

A Pinewells é uma empresa do grupo Visabeira que produz `pellets`, um combustível orgânico proveniente da madeira.