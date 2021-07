Incêndio em Lisboa provoca dois mortos e 11 feridos

Quatro dos feridos estão em estado grave. Dois dos feridos são bombeiros. Segundo o INEM, uma da vítima mortais saltou do segundo ou terceiro andar. A outra ficou dentro do prédio.

O incêndio ocorreu na sexta-feira à noite e ficou extinto depois da 1h00. Houve quem ainda tenha tentado resgatar pessoas que estavam no interior do prédio antes da chegada dos bombeiros.



Segundo os bombeiros, o fogo começou no vão da escada, mas ainda não estão apuradas as circunstâncias.



A Proteção Civil de Lisboa revelou que dois moradores do edifício foram realojados. O incêndio não se propagou para os edifícios vizinhos.