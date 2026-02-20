Incêndio em prédio de Cascais provoca sete feridos





De acordo com o relato do morador dessa casa, uma beata caiu num monte de papéis, alastrando ao restante conteúdo da habitação, tendo sido impossível aos ocupantes da fração dominar as chamas. Os dois ocupantes da fração, mãe e filho, foram levados para o Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, por inalação grave de fumo. Todas as pessoas foram retiradas do prédio por precaução.



As autoridades já analisaram a estrutura do prédio, tendo concluído que não há problemas de segurança e portanto não haverá condicionamento.