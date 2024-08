Os dois aviões Canadair espanhóis já estão a combater o incêndio na Madeira. Mantêm-se três frentes ativas: Pico Ruivo, Pico das Torres e Ponta do Sol.

Na Ponta do Sol, a meio da tarde, surgiu um novo incêndio com fortes suspeitas de fogo posto.



As dificuldades de acesso continuam a ser um dos principais obstáculos.