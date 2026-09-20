País
Incêndio no concelho de Tábua em resolução
Entrou em fase de resolução o incêndio de Tábua, no distrito de Coimbra.
O alerta para o incêndio foi dado às 15h12 deste sábado e o combate chegou a empenhar 400 bombeiros e dez meios aéreos.
O fogo ameaçou as aldeias de Mouronho e Pousadouros.
Antes da chegada dos bombeiros, só o esforço dos populares conseguiu salvar casas que estiveram ameaçadas pelo fogo.
Em Cantanhede, o incêndio que deflagrou também ao início da tarde na localidade e freguesia de Ourenta entrou em resolução cerca das 18h00.
O incêndio de Arganil que teve o alerta pelas 13h35 de sábado em Sabouga, na freguesia de Murganheira, também foi considerado em resolução pelas 00h36 deste sábado
O fogo ameaçou as aldeias de Mouronho e Pousadouros.
Antes da chegada dos bombeiros, só o esforço dos populares conseguiu salvar casas que estiveram ameaçadas pelo fogo.
Em Cantanhede, o incêndio que deflagrou também ao início da tarde na localidade e freguesia de Ourenta entrou em resolução cerca das 18h00.
O incêndio de Arganil que teve o alerta pelas 13h35 de sábado em Sabouga, na freguesia de Murganheira, também foi considerado em resolução pelas 00h36 deste sábado