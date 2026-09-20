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Incêndio no concelho de Tábua mobiliza centenas de operacionais
Um incêndio deflagrou, esta tarde, em Mouronho, no concelho de Tábua. Mobiliza 344 operacionais e 92 viaturas, apoiados por dez meios aéreos.
O fogo deflagrou pelas 15h12 deste sábado. Há aldeias em risco.
Para além deste fogo, há mais dois incêndios ativos em Arganil e Cantanhede. O incêndio de Arganil teve o alerta pelas 13h35 de sábado em Sabouga, na freguesia de Murganheira e foi considerado em resolução pelas 00h36 deste sábado, mas ainda mobiliza 375 operacionais apoiados por 126 veículos.
Na localidade e freguesia de Ourenta, concelho de Cantanhede, um outro incêndio deflagrou pelas 14h39. Mobiliza 159 operacionais apoiados por 38 veículos e oito meios aéreos.
Para além deste fogo, há mais dois incêndios ativos em Arganil e Cantanhede. O incêndio de Arganil teve o alerta pelas 13h35 de sábado em Sabouga, na freguesia de Murganheira e foi considerado em resolução pelas 00h36 deste sábado, mas ainda mobiliza 375 operacionais apoiados por 126 veículos.
Na localidade e freguesia de Ourenta, concelho de Cantanhede, um outro incêndio deflagrou pelas 14h39. Mobiliza 159 operacionais apoiados por 38 veículos e oito meios aéreos.