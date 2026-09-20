Incêndio no concelho de Tábua mobiliza centenas de operacionais

Incêndio no concelho de Tábua mobiliza centenas de operacionais

Um incêndio deflagrou, esta tarde, em Mouronho, no concelho de Tábua. Mobiliza 344 operacionais e 92 viaturas, apoiados por dez meios aéreos.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Paulo Novais - Lusa

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O fogo deflagrou pelas 15h12 deste sábado. Há aldeias em risco.

Para além deste fogo, há mais dois incêndios ativos em Arganil e Cantanhede. O incêndio de Arganil teve o alerta pelas 13h35 de sábado em Sabouga, na freguesia de Murganheira e foi considerado em resolução pelas 00h36 deste sábado, mas ainda mobiliza 375 operacionais apoiados por 126 veículos.

Na localidade e freguesia de Ourenta, concelho de Cantanhede, um outro incêndio deflagrou pelas 14h39. Mobiliza 159 operacionais apoiados por 38 veículos e oito meios aéreos.

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