Com 2,5 quilómetros de comprimento, a frente ativa no incêndio do Fundão está a dar muito trabalho aos efetivos que estão no terreno. O vento não está a dar tréguas e a situação é complicada.

O incêndio dirigiu-se para a freguesia de Barroca do Zêzere, com muitos recursos a serem colocados perto de casas que possam vir a ser ameaçadas.



Muitas projeções passaram pelo Rio Zêzere e chegaram aos municípios da Covilhã e da Pampilhosa da Serra.



As autoridades falam em frentes muito violentas que preocupam os que esta noite lutam contra as chamas.