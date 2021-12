Incêndio no Hospital de São João. PJ já abriu investigação

A tese que os investigadores estão a seguir é a de que o doente em causa estava a oxigénio e terá acendido um cigarro, o que provocou uma explosão que matou o doente que estava na cama ao lado.



O doente que terá acendido o cigarro está em estado muito grave.

Naquela enfermaria com três camas estariam apenas estes dois doentes, mas a explosão atingiu a enfermaria vizinha provocando no total quatro feridos graves e cinco feridos (profissionais de saúde) cuja gravidade permanece desconhecida.No final do dia de domingo, elementos da Polícia Judiciária estiveram no local para dar início às primeiras perícias e tentar perceber a origem do incêndio.

Os elementos da PJ que estiveram ontem no Hospital de São João recolheram indícios que apontam para que o incêndio tenha sido provocado por um doente.





A administração do hospital remeteu para esta segunda-feira mais informações sobre o incêndio.



As chamas, que deflagraram no nono andar do edifício - no serviço de pneumologia -, por volta das 18h00 de domingo, alastraram-se a outros andares do hospital.O incêndio, que foi combatido por 21 operacionais apoiados por sete viaturas, foi dado como extinto duas horas depois.O Centro Hospitalar Universitário São João (CHUSJ) explicou, em comunicado divulgado ainda no domingo, que o incêndio, de "elevada complexidade", foi dado como extinto às 19h00, "continuando neste momento em manobras de rescaldo"."As causas do incêndio estão a ser apuradas e será aberto um processo de averiguações interno", acrescentou o comunicado, segundo o qual "o plano de incêndio do hospital e o plano de emergência interno foram prontamente ativados, possibilitando a deslocação dos doentes e dos profissionais, bem como o combate ao incêndio pelas equipas internas e pelas corporações de bombeiros".De acordo com o mesmo texto, o hospital está a "prestar informação e apoio psicológico às famílias das vítimas e aos profissionais", tendo apresentado "os mais sentidos pêsames à família da vítima mortal".

Presidente da República lamenta incêndio



O Presidente da República falou na noite de domingo com Fernando Araújo, presidente do Conselho de Administração do Hospital de São João, para se inteirar das consequências do incêndio e exprimir solidariedade com todos os afetados e respetivas famílias, mas também com os profissionais daquela unidade de saúde, segundo uma nota publicada no