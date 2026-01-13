Incêndio obriga a evacuação de lar de idosos em Santo Tirso

Foram retirados 35 utentes, a maioria foi levada para uma pavilhão municipal. Só dois dos residentes deste lar foram transportados para unidades de saúde.



O autarca explicou à RTP que os utentes foram retirados por precaução e que o objetivo é retomar a normalidade o mais rápido possível. Assim que estiverem garantidas as condições de segurança, os residente podem voltar ao lar.



O comandante dos Bombeiros Voluntários Tirsenses, Vítor Pinto, referiu pelas 22h45 que o fogo já estava extinto e que, até ao momento, não tinha registo de feridos.



O alerta para o incêndio no lar Torre Sénior em Santo Tirso, distrito do Porto, foi dado pelas 21h32 e mobilizou mais de 40 operacionais e 19 viaturas.