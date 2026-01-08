Incêndio Paços de Ferreira. Fogo deixou 111 pessoas desalojadas

O alerta foi dado às 22h52 de quarta-feira depois de o incêndio ter defalgrado na garagem de uma urbanização.



O fogo foi combatido por nove veículos e 33 bombeiros. Ficaram queimados dezenas de veículos e há 111 desalojados - 14 dos quais foram para um hotel, os restantes foram acolhidos em casa de familiares.

Minutos antes de ocorrer o incêndio, estava a decorrer uma reunião de condomínio e os responsáveis estavam fora do prédio a conversar com alguns condóminos.



As habitações foram todas evacuadas, principalmente devido ao fumo. As canalizações do edifício ficaram totalmente destruídas, o que vai obrigar os residentes a ficar realojados noutros locais até serem recuperados.



A PJ está no local a investigar a origem do incêndio.



