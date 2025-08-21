Em direto
A evolução da resposta aos incêndios atualizada ao minuto

Incêndios com forte impacto na vida animal selvagem

por Cláudia Godinho - Antena 1

Reuters

Os fogos à primeira vista afetam pessoas, bens materiais e floresta. Mas existem outros elementos na paisagem que não estão a ser contabilizados e que também se perdem e são afetados: a fauna local.

VER MAIS
Os incêndios dos últimos dias criaram um forte impacto na vida dos animais, obrigando muitos deles a fugir ou mesmo a perder a vida por onde passou o fogo.

Na área do Douro internacional o fogo deixou nos últimos dias um forte impacto na colónia de abutre-preto ('aegypius monachus') que está a ser consolidada nesta área protegida.

No terreno, estão equipas ligadas ao programa ibérico "Life Aegypius Return" que tem por missão a consolidação e expansão da população de abutre-preto em Portugal e no oeste de Espanha, a tentar perceber os danos causados e se há morte destas crias.


Artigos Relacionados

PUB
PUB