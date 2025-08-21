Incêndios com forte impacto na vida animal selvagem
Reuters
Os fogos à primeira vista afetam pessoas, bens materiais e floresta. Mas existem outros elementos na paisagem que não estão a ser contabilizados e que também se perdem e são afetados: a fauna local.
Os incêndios dos últimos dias criaram um forte impacto na vida dos animais, obrigando muitos deles a fugir ou mesmo a perder a vida por onde passou o fogo.
Na área do Douro internacional o fogo deixou nos últimos dias um forte impacto na colónia de abutre-preto ('aegypius monachus') que está a ser consolidada nesta área protegida.