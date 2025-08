Incêndios. Cruz Vermelha reforça apoio às comunidades afetadas

A Cruz Vermelha Portuguesa está a reforçar a resposta de emergência face ao agravamento do risco de incêndio no país. As equipas de emergência estão posicionadas em Ponte da Barca, Penamacor, Alcanede, Melres e Alvarenga.

Gonçalo Órfão, coordenador nacional de Emergência da Cruz Vermelha, explicou no Bom Dia Portugal que o objetivo "é ser o mais eficaz possível e não estarem limitados a uma determina zona.



A Cruz Vermelha, que está espalhada por todo o território, está a apoiar "na retaguarda, todas as necessidades que são necessárias para ser mais eficaz o combate a incêndios", apesar de não fazer o combate direto às chamas.



A preocupação são as comunidades e os operacionais afetados pelos incêndios.