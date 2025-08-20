Em direto
Incêndios em Portugal. A evolução da resposta a incêndios ao minuto

por Mariana Ribeiro Soares, Carlos Santos Neves - RTP

Ao início da manhã desta quarta-feira, eram quatro os incêndios ativos em Portugal continental: Arganil, fogo que se propagou a seis concelhos, Sabugal, Montalegre e Mirandela. Acompanhamos aqui, ao minuto, o evoluir da resposta do dispositivo.

Emissão da RTP3

António Antunes - RTP

por RTP

Situação mais calma no Fundão

A situação está, nesta altura, mais calma no Fundão, comparativamente à última noite. O fogo está longe das casas. No entanto, existem ainda alguns pontos quentes ativos.
por RTP

Homem morre atropelado por máquina de rasto em Mirandela

Um homem morreu atropelado pela própria máquina de rasto durante combate a um incêndio em Mirandela.

A informação foi acançada pelo munícipio de Mirandela.

O homem tinha 65 anos e caiu de uma máquina de rasto. É a terceira vítima mortal desta vaga de incêndios.


por Ana Gonçalves - Antena 1

Ponte da Barca faz contas aos prejuízos e incógnitas sobre ajudas

Ponte da barca, no distrito de Viana do Castelo, foi um dos primeiros concelhos a sofrer com os fogos violentos que a vaga de calor trouxe no início de agosto. No concelho, passada aflição, ficaram as contas aos prejuízos para fazer.

Falta o pasto aos produtores de gado e não se sabe nada das ajudas que o Governo há de dar.

Por enquanto, pagam a alimentação dos animais do próprio bolso, os produtores de gado, mas não sabem quanto tempo mais aguentam.
por Antena 1

Incêndios. Secretário de Estado da Proteção Civil admite descoordenação em alguns momentos

Foto: Lusa

O secretário de Estado da Proteção civil admite que tenha havido até agora alguma descoordenação em alguns momentos no combate aos grandes incêndios que tomaram o país.

Mas, de forma geral, na entrevista que deu na noite de terça-feia à SIC Notícias, Rui Rocha considera que o trabalho tem sido positivo e que só depois desta maré negra passar será possível, politicamente, fazer um balanço sério da forma como o país enfrentou estes incêndios.
Carrazeda de Ansiães
por RTP

Incêndio em fase de rescaldo

O incêndio que deflagrou na terça-feira em Carrazeda de Ansiães, distrito de Bragança, entrou esta manhã em fase de rescaldo, de acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Ouvida pela agência Lusa, fonte do Comando Sub-Regional do Douro indicou que o fogo de Carrazeda de Ansiães entrou em rescaldo pelas 3h30. Às 7h00, permaneciam no terreno 111 operacionais, apoiados por 33 veículos.
Ponto de situação
por RTP

Incêndio com início em Arganil segue fora de controlo

  • Ao início da manhã, havia quatro incêndios ativos em território continental do país. O incêndio de Arganil continuava fora de controlo. Deflagrou há exatamente uma semana, na aldeia do Piódão, e propagou-se a seis concelhos: Seia, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Fundão, Covilhã e Castelo Branco;


  • Na terça-feira, várias estradas estiveram cortadas nos concelhos afetados pelo fogo e muitas povoações estiveram sob ameaça;


  • Lavravam ainda, perto das 7h00, os incêndios do Sabugal, Montalegre e Mirandela;


  • O combate aos incêndios mobilizm perto de 2.600 operacionais. O fogo que deflagrou em Arganil é aquele que concentra mais meios, com 1.500 bombeiros. O incêndio de sabugal conta com 440 operacionais. Em Mirandela e em Montalegre combatem as chamas cerca de 300 bombeiros;


  • No Sabugal, cinco pessoas ficaram feridas, das quais quatro ligeiras e uma em estado grave. Trata-se de funcionários de uma empresa de proteção florestal. O incidente aconteceu depois de uma viatura ter ardido no percurso entre o Sabugal e Benquerença;


  • Os aviões Fireboss da suécia, que chegaram ao abrigo do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, estão a operar desde a tarde de terça-feira;


  • O primeiro-ministro esteve na terça-feira no funeral do bombeiro que morreu num acidente a caminho do combate aos incêndios. Luís Montenegro foi recebido com o aviso da de uma popular, que disse que "não era bem visto" na Covilhã. O chefe do Governo esteve acompanhado pela ministra da Administração Interna;


  • O presidente da República esteve, por sua vez, no funeral do ex-presidente da Junta de Vila Franca do Deão, que morreu a combater um incêndio. O ex-autarca tinha 43 anos e foi a primeira vítima mortal dos incêndios deste ano. Carlos Dâmaso presidiu à Junta de Freguesia durante 12 anos. Era de novo candidato às próximas autárquicas;


  • A Polícia Judiciária deteve mais quatro suspeitos de fogo posto, entre os quais uma mulher de 61 anos, suspeita de ter ateado um incêndio florestal em Vila Real. Entretanto, a Direção Geral dos Serviços Prisionais indicou que, até terça-feira, havia 66 pessoas com decisões judiciais transitadas em julgado, devido a processos por este tipo de crime: 42 são reclusos condenados, 24 foram consideradas inimputáveis.
por RTP

"Algo está em colapso". Autarca da Covilhã denuncia falta de norte no combate aos incêndios

O presidente da Câmara Municipal da Covilhã, Vítor Pereira, afirmou que a situação dos incêndios na região é muito preocupante e que "estamos todos a viver momentos trágicos". Em declarações ao 360 da RTP3, o autarca denunciou "um problema" nacional e coletivo que carece de mudança para conseguir fazer face às frentes de combate para proteger a população. "É preciso mudar, e mudar mudar muito", defendeu.

"É com muita preocupação que estamos a viver este momento, um momento muito difícil", admitiu o autarca numa emissão especial dedicada aos incêndios na RTP3.

De acordo com o autarca, na resposta aos incêndios que assolam o país nas últimas semanas "algo não está bem, algo está em colapso".

Na sua declaração, Vítor Pereira aponta que existem "muitas causas" para a situação dramática dos incêndios, nomeadamente a falta de meios para fazer face às frentes de combate.
por RTP

Autarca da Pampilhosa da Serra aponta "floresta desordenada" como causa dos incêndios

O presidente da Câmara da Pampilhosa da Serra, Jorge Custódio, diz que "nada foi feito" desde os incêndios de 2017 para que a situação não voltasse a repetir-se neste concelho.

"A Pampilhosa da Serra está neste momento há uma semana e meia a combater incêndios numa área que ardeu em 2017. Ou seja, oito anos depois, estamos novamente no mesmo cenário, com o mesmo tipo de problemas (%u2026) e com as mesmas soluções, que são praticamente zero", afirmou em entrevista ao 360, da RTP3.

"Podemos ter todos os institutos, podemos ter todas as organizações para fazer o debate sobre os incêndios, para fazer relatórios (%u2026), mas há uma questão de fundo que tem de ser debatida de uma vez por todas", que é a dos terrenos abandonados, explicou.

"Enquanto continuarmos a ter esta floresta desordenada e desorganizada, podemos ter todos os meios de combate disponíveis que vão ser sempre poucos".
por RTP

Autarca da Guarda defende "pacto de regime" para enfrentar incêndios

Sérgio Costa, presidente da Câmara da Guarda, defendeu na RTP3 um pacto de regime para resolver o problema dos incêndios. Considera que todos os políticos são responsáveis, incluindo os autarcas, e que devem esquecer lutas políticas ou divergências "para defender a vida dos portugueses".

O autarca considera que o sistema de combate e prevenção dos fogos rurais "faliu", recordando as várias tragédias recentes no país desde 2017.

O sistema faliu porque "continuam a morrer pessoas nos territórios". Na Guarda, o ex-autarca da Junta de Freguesia de Vila Franca do Deão, Carlos Dâmaso, morreu na última sexta-feira enquanto combatia um incêndio.

Sérgio Gomes sublinha que quem tem estado a defender as aldeias são "os populares" e que pediu por várias vezes ajuda à ANEPC, deparando-se com grande falta de meios. "Ficámos entregues a nós próprios", apontou.
por RTP

Autarcas apontam falhas na prevenção e combate de incêndios

Foto: Jorge Esteves - RTP

O presidente da Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra, Jorge Custódio, defende uma revisão constitucional para travar a desorganização no território e, dessa forma, prevenir incêndios.

O autarca da Covilhã, Vítor Pereira, diz que algo está em "colapso". E o presidente da Câmara da Guarda, Sérgio Costa, volta a pedir um pacto de regime.

Ouvidos na noite de terça-feira na RTP3, afirmam que é preciso mudanças nas atuais políticas de prevenção e combate.
por RTP

Incêndios. Fogo já consumiu 2,7% do território continental

Foto: Paulo Novais - Lusa

Portugal é o país da União Europeia com a maior percentagem de área ardida. Só este ano o fogo já consumiu quase três por cento do território nacional.

Até terla-feira, haviam já ardido 247.493 hectares de floresta, terrenos agrícolas e áreas populacionais. É o equivalente a 25 cidades de Lisboa.
por RTP

Incêndio do Sabugal. Situação na Serra da Gardunha bastante complicada

Em Casal da Serra, na Serra da Gardunha, a situação continua muito complicada. A localidade está cercada pelas chamas, o que já levou à evacuação de várias habitações.

Espera-se uma noite de muito trabalho por parte dos bombeiros no terreno uma vez que o vento continua a soprar com intensidade e parece não dar tréguas.
por RTP

"O senhor não é bem-vindo". Montenegro ouve protesto em funeral de bombeiro

Foto: Miguel Pereira da Silva - Lusa

Realizou-se esta terça-feira o funeral do bombeiro da Covilhã. O primeiro-ministro esteve presente e foi alvo de protestos.

Também esta terça-feira, decorreram as cerimónias fúnebres do ex-autarca de Vila Franca do Deão, também vitima do fogo.

O Presidente da República diz que é preciso que todos trabalhem melhor em conjunto para o país aprender as lições.
