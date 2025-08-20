Incêndios em Portugal. A evolução da resposta a incêndios ao minuto

Ao início da manhã desta quarta-feira, eram quatro os incêndios ativos em Portugal continental: Arganil, fogo que se propagou a seis concelhos, Sabugal, Montalegre e Mirandela. Acompanhamos aqui, ao minuto, o evoluir da resposta do dispositivo.
António Antunes - RTP
Ponte da barca, no distrito de Viana do Castelo, foi um dos primeiros concelhos a sofrer com os fogos violentos que a vaga de calor trouxe no início de agosto. No concelho, passada aflição, ficaram as contas aos prejuízos para fazer.
Foto: Lusa
O secretário de Estado da Proteção civil admite que tenha havido até agora alguma descoordenação em alguns momentos no combate aos grandes incêndios que tomaram o país.
O presidente da Câmara Municipal da Covilhã, Vítor Pereira, afirmou que a situação dos incêndios na região é muito preocupante e que "estamos todos a viver momentos trágicos". Em declarações ao 360 da RTP3, o autarca denunciou "um problema" nacional e coletivo que carece de mudança para conseguir fazer face às frentes de combate para proteger a população. "É preciso mudar, e mudar mudar muito", defendeu.
O presidente da Câmara da Pampilhosa da Serra, Jorge Custódio, diz que "nada foi feito" desde os incêndios de 2017 para que a situação não voltasse a repetir-se neste concelho.
Sérgio Costa, presidente da Câmara da Guarda, defendeu na RTP3 um pacto de regime para resolver o problema dos incêndios. Considera que todos os políticos são responsáveis, incluindo os autarcas, e que devem esquecer lutas políticas ou divergências "para defender a vida dos portugueses".
Foto: Jorge Esteves - RTP
O presidente da Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra, Jorge Custódio, defende uma revisão constitucional para travar a desorganização no território e, dessa forma, prevenir incêndios.
Foto: Paulo Novais - Lusa
Portugal é o país da União Europeia com a maior percentagem de área ardida. Só este ano o fogo já consumiu quase três por cento do território nacional.
Em Casal da Serra, na Serra da Gardunha, a situação continua muito complicada. A localidade está cercada pelas chamas, o que já levou à evacuação de várias habitações.
Foto: Miguel Pereira da Silva - Lusa
Realizou-se esta terça-feira o funeral do bombeiro da Covilhã. O primeiro-ministro esteve presente e foi alvo de protestos.