A evolução da resposta aos incêndios atualizada ao minuto
Incêndios em Portugal. A evolução da resposta do dispositivo ao minuto

por Carlos Santos Neves - RTP

As situações dos incêndios em Seia e no Fundão apresentavam-se, a meio da manhã desta sexta-feira, mais tranquilas. Decorriam já trabalhos de rescaldo, consolidação e vigilância, para evitar reacendimentos. Acompanhamos aqui, ao minuto, o evoluir da resposta do dispositivo.

Fernando Andrade - RTP

Momento-Chave
Covilhã
por RTP

Cortes do Meio é a aldeia que suscita mais preocupação

Pouco depois das 11h00, embora a frente de fogo ativa no concelho da Covilhã continuasse ainda distante, as autoridades mostravam-se particularmente preocupadas com Cortes do Meio, uma de quatro aldeias confinadas.

Ouvido pela RTP no local, o presidente da Junta de Freguesia de Cortes do Meio, Jorge Viegas, confirmou que um helicóptero integrado no dispositivo de combate às chamas ficou inoperacional.
Momento-Chave
por Lusa

Mais meios e trabalhos de contenção ajudaram a controlar fogo em Almeida

O reforço de meios e trabalhos de contenção durante a noite permitiram circunscrever o incêndio que começou na quarta-feira em Figueira de Castelo Rodrigo e que alastrou aos concelhos de Almeida e Pinhel.

"Durante a noite houve um reforço significativo de homens e viaturas, nomeadamente máquinas de rasto, que estiveram empenhados em trabalhos de contenção para debelar o incêndio e facilitar o trabalho dos meios aéreos hoje de manhã", adiantou à agência Lusa o presidente da Câmara de Almeida, António José Machado, por volta das 10:30.

Segundo o autarca, neste concelho raiano do distrito da Guarda mantém-se ativa uma frente, que avança lentamente em direção à Estrada Nacional (EN) 340, na zona de Aldeia Nova.

"Está na margem esquerda do rio Côa e a preocupação dos operacionais é que não passe para a margem direita. O fogo está ativo em zonas muito escarpadas e a arder muito lentamente. Os Alpha [aviões médios] estão a ser uma ajuda preciosa", acrescentou.

Uma segunda frente lavra em Cinco Vilas, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, onde começou este fogo, na quarta-feira, mas também aqui estão empenhados vários meios aéreos.

O presidente da Câmara de Almeida referiu ainda a existência de alguns pontos quentes no perímetro do incêndio que estão sob vigilância dos operacionais.

"Estão posicionados em vários pontos para atuarem de imediato assim que haja reacendimentos e parar o fogo logo ao início", disse António José Machado.

O autarca acrescentou que, por enquanto, não há vento e que mais meios deverão chegar ao concelho durante o dia de hoje para "resolver esta ocorrência".

Este incêndio começou pelas 14:58 na localidade de Cinco Vilas, em Figueira de Castelo Rodrigo, na quarta-feira, e avançou pelas margens do rio Côa para os concelhos de Almeida e Pinhel.

Às 10:44 de hoje estavam empenhados nesta ocorrência 225 homens, 71 veículos e seis meios aéreos, segundo o `site` da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Um bombeiro da corporação de Pinhel ficou ferido com gravidade, quando o autotanque que conduzia foi atingido pelas chamas, em Valverde, no concelho de Almeida.

O voluntário de 45 anos sofreu queimaduras graves e foi transportado pelo helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica para os Hospitais de Coimbra.

Portugal continental tem sido afetado por múltiplos incêndios rurais de grande dimensão desde julho, sobretudo nas regiões Norte e Centro.

Os fogos provocaram três mortos, incluindo um bombeiro, e vários feridos, alguns com gravidade, e destruíram total ou parcialmente casas de primeira e segunda habitação, bem como explorações agrícolas e pecuárias e área florestal.

Portugal ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, ao abrigo do qual dispõe de dois aviões Fire Boss e de um helicóptero Super Puma, estando previsto chegarem mais dois aviões Canadair ainda hoje.

Segundo dados oficiais provisórios, até 21 de agosto arderam 234 mil hectares no país, mais de 53 mil dos quais só no incêndio que teve início em Arganil.

por Lusa

Controlado fogo na Extramadura espanhola que avançava há dez dias

A região espanhola da Extremadura, na fronteira com Portugal, deu hoje por controlado um dos maiores incêndios que atingiu Espanha nas últimas semanas, em Jarilla, Cáceres, após 10 dias de combate às chamas e 17.300 hectares queimados.

O fogo "foi estabilizado" durante a madrugada, disse o executivo regional, indicando que seis meios aéreos e mais de 200 pessoas continuam a combater e a controlar este incêndio.

A expectativa é que a partir das 18:00 (17:00 em Lisboa) baixe o nível de gravidade do incêndio de 2 para 1 (numa escala que em Espanha vai de 0 a 4) e que sejam desmobilizadas as equipas da Unidade Militar de Emergências (UME, uma força especial das Forças Armadas espanholas que atua em cenários de catástrofe), assim como os meios internacionais, ficando no terreno os meios próprios do governo regional, disse o conselheiro da Presidência da Junta da Extremadura, Abel Bautista.

A partir da mesma hora deverão regressar a casa as pessoas que foram desalojadas temporariamente por causa do incêndio, acrescentou.

A situação global dos fogos no noroeste e no oeste de Espanha (sobretudo as regiões da Extremadura, Castela e Leão e Galiza, todas na fronteira com Portugal), continua a melhorar hoje, pelo terceiro dia consecutivo, indicaram as autoridades locais.

A evolução favorável dos fogos coincide com uma descida das temperaturas e um aumento da humidade relativa desde terça-feira, após uma onda de calor de 16 dias consecutivos em Espanha.

Ainda assim, na Galiza, mantêm-se oito incêndios ativos, cinco dos quais de grande dimensão e considerados de gravidade na região de Ourense, onde já arderam mais de 78.500 hectares.

Um desses incêndios, em Larouco, é já considerado o maior de sempre na Galiza e já calcinou mais de 30 mil hectares.

Em Castela e Leão, continuam ativos oito incêndios de gravidade.

O último balanço da Proteção Civil nacional espanhola, feito a meio do dia de quinta-feira, dava conta de 18 incêndios graves no país e condições meteorológicas favoráveis ao controlo progressivo e extinção.

Em Espanha são os governos regionais que têm a tutela da proteção civil e do combate aos incêndios, podendo solicitar meios aos Estado central e pedir à Proteção Civil nacional que mobilize ajuda de outras comunidades autónomas.

O Governo espanhol ativou em 11 de agosto o mecanismo europeu de proteção civil para solicitar meios internacionais e recebeu ajuda de nove países da UE, naquele que é o maior contingente de ajuda internacional que já chegou ao país desde 1975, referiu a Proteção Civil espanhola.

Através de acordos bilaterais há ainda meios de Andorra e Portugal em Espanha.

A área ardida este ano em Espanha ronda os 400 mil hectares, um recorde anual, indicam os dados, ainda provisórios, do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS), que tem registos comparáveis desde 2006.

O EFFIS referiu que Espanha é o país da UE com maior área ardida este ano até agora.

Momento-Chave
Fundão
por RTP

Fogo sem frentes ativas

O fogo no concelho do Fundão, distrito de Castelo Branco, estava esta manhã sem frentes ativas. Decorriam trabalhos para prevenir reacendimentos, segundo o presidente da Câmara Municipal, Paulo Fernandes, ouvido pela agência Lusa.

"Neste momento, temos o incêndio apagado, ou seja, não temos neste momento nenhuma frente ativa", adiantou Paulo Fernandes. Em curso está a vigilância, "por causa de reacendimentos que podem acontecer durante este dia" e da "tentativa de consolidação de um perímetro absolutamente gigantesco".

O quadro atual implica "ainda muitos recursos".

"Agora com o apoio, que esperamos continuar (a ter) dos meios aéreos para aquilo que possam ser alguns reacendimentos e com a vigilância que conseguirmos fazer com as nossas capacidades, vamos esperar que o dia continue de feição e começar a olhar para um conjunto de estragos gigantes e tentar passar a página agora para aquilo que é a tentativa de começarmos a pensar como recuperar desta tragédia", acrescentou o autarca.

A noite, continuou, foi "muito dura nos sítios críticos, à volta da Serra da Gardunha, a tentar tapar qualquer forma" de o fogo "ter linha de continuidade".
Momento-Chave
Covilhã
por RTP

Quatro aldeias permanecem em confinamento

Às três localidades que, na quinta-feira ao final do dia, estavam em confinamento, por causa da evolução do fogo, juntou-se nas últimas horas uma quarta.

Este quadro abrange agora Bouça, Unhais da Serra, Cortes de Baixo e Cortes do Meio. Dados recolhidos pela equipa de reportagem da RTP em Unhais da Serra.
Momento-Chave
Seia
por RTP

Incêndio circunscrito e em consolidação e rescaldo

O incêndio que atingiu o concelho de Seia, no distrito da Guarda, está circunscrito, estando agora em curso trabalhos de consolidação e rescaldo, de acordo com a Câmara Municipal.

Em publicação na rede social Facebook, a partir de dados das 23h00 de quinta-feira, por parte do Posto de Comando Operacional, "o incêndio encontra-se circunscrito, estando em curso trabalhos de consolidação e rescaldo, bem como vigilância ativa".

Nesta terceira frente do incêndio que teve início no Piódão, no concelho de Arganil, encontravam-se no terreno 172 operacionais, apoiados por 46 viaturas e uma máquina de rastos.

Citada pela agência Lusa, fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela avançou que "parte do incêndio no município de Seia está dominado e outra parte em rescaldo e consolidação de rescaldo".

"Há uma parte, na zona de Loriga, onde o fogo progride, numa zona de mato, sem acessos, mas está circunscrito àquela área", indicou a mesma fonte.
Momento-Chave
por Antena 1

Autarca de Figueira de Castelo Rodrigo espera que meios aéreos ajudem a extinguir fogo

Miguel Pereira da Silva - Lusa

No incêndio de Figueira de Castelo Rodrigo, o fogo levanta maiores preocupações na localidade de Cinco Vilas.

O autarca Carlos Condesso tem esperança que a chegada de aeronaves termine o incêndio durante a manhã. O vento durante a noite atrapalhou o combate às chamas.
Este combate às chamas no concelho começou na quarta-feira. Para os bombeiros que têm enfrentado incêndios de vários dias, o cansaço é inevitável.
Momento-Chave
Castelo Novo, Fundão
por RTP

Manhã com quadro de acalmia

A equipa de reportagem da RTP em Castelo Novo mostrou a mancha de terra queimada deixada pela passagem do fogo nas imediações das casas.
Momento-Chave
Possibilidade de aguaceiros
por RTP

Esperada descida das temperaturas no domingo

As temperaturas máximas deverão cair entre dois a sete graus Celsius em Portugal continental no próximo domingo. Há mesmo possibilidade de aguaceiros dispersos no centro e no sul, segundo a meteorologista Maria João Frada, ouvida pela agência Lusa.

Todavia, a terem lugar, os aguaceiros dispersos não vão ter impacto nas zonas atingidas por incêndios. "O que vai ajudar é a descida dos valores da temperatura máxima e o aumento da humidade relativa a partir da noite de 23 para 24, isso sim ajuda", apontou a meteorologista.

A previsão esta sexta-feira e sábado é de céu pouco nublado ou limpo e e pequena subida das temperaturas nas regiões do norte e centro, sendo os valores mais elevados no Vale do Tejo e interior do Alentejo e interior centro.

"Depois no domingo temos então de um modo geral mais nuvens na generalidade do território, neblina matinal e depois durante a tarde aumento temporário de nebulosidade com condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoadas, mas serão dispersos e nas regiões centro e sul", indicou.
Momento-Chave
"Não houve progressões preocupantes"
por RTP

Evolução favorável da resposta noturna aos fogos de Arganil e Figueira de Castelo Rodrigo

O combate aos fogos que tiveram início em Arganil, no distrito de Coimbra, e Figueira de Castelo Rodrigo, na Guarda, e que se propagaram a vários concelhos vizinhos, decorreu favoravelmente durante a noite. O balanço é de fonte do comando sub-regional das Beiras e Serra da Estrela, citada pela agência Lusa.

Pelas 6h45, a Proteção Civil indicou que "não houve progressões preocupantes" em ambos os incêndios, que permanecem ativos, e que se registou "uma melhoria significativa no combate, que decorre favoravelmente".

Ainda assim, durante a madrugada, houve reacendimentos em localidades do Fundão, que foram entretanto controlados.

Na quinta-feira, a frente de incêndio que entrou no concelho da Covilhã ditou medidas de confinamento em Unhais da Serra, Cortes de Baixo e Cortes do Meio.

Às 7h00, o fogo com início em Arganil no passado dia 11 de agosto era combatido por 1.605 operacionais, apoiados por 548 veículos. Já a resposta ao incêndio de Figueira de Castelo Rodrigo, que começou na quarta-feira, mobilizava 255 bombeiros e 81 veículos.
por Lusa

Programas eleitorais passaram a dar mais atenção aos incêndios após 2017

Os incêndios florestais não costumavam entrar nos programas eleitorais autárquicos, a menos que ocorressem próximo da campanha, mas merecem mais atenção, incluídos nas temáticas da proteção civil e riscos das alterações climáticas, desde o trágico ano de 2017.

"Os incêndios em Portugal normalmente só são tema de debate político enquanto estão a acontecer. Num ano `normal`, depois de setembro ninguém quer saber mais do assunto. Este ano deixou de ser `normal` a partir do momento em que ultrapassámos os 200 mil hectares de área queimada, por isso prevejo que o tema dos incêndios venha de facto a fazer parte da campanha eleitoral", antevê Joaquim Sande Silva.

O investigador da ecologia do fogo no Centro de Investigação em Recursos Naturais, Ambiente e Sociedade (Cernas), do Instituto Politécnico de Coimbra, acrescentou, em declarações à Lusa, que existem concelhos com áreas queimadas extremamente elevadas e com elevados prejuízos.

Por isso, salientou que o tema vai estar seguramente presente nesses concelhos na campanha para as autárquicas de 12 de outubro.

O presidente do Centro de Estudos e Intervenção em Proteção Civil (CEIPC), Duarte Caldeira, confirmou que, "tradicionalmente, durante muitos e muitos anos, a responsabilidade dos municípios relativamente à proteção civil, em geral, e aos incêndios florestais, em particular, era entendida como circunscrita nos apoios concedidos aos bombeiros".

"A partir de 2017 e das consequências que daí decorreram, em que foi particularmente focada a responsabilidade que os municípios também têm, além da administração central, na proteção civil, há uma alteração muito significativa" e "um aumento mais acentuado" no investimento e na responsabilização dos autarcas, explicou.

O incêndio florestal que deflagrou em 17 de junho de 2017 em Pedrógão Grande (distrito de Leiria) e que alastrou aos distritos de Castelo Branco e Coimbra provocou 66 mortos e mais de 250 feridos, e em outubro do mesmo ano morreram 51 pessoas e mais de 70 ficaram feridas, em fogos em 14 municípios de nove distritos.

Duarte Caldeira, também antigo presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, recordou um estudo de 2013, no âmbito do CEIPC, aos programas eleitorais em 10 concelhos, com três tipologias - do interior norte e centro, marcadamente rurais; do interface, com área urbana e rural, e espaço florestal significativo; e urbanos, no caso Sintra e Matosinhos.

Segundo as conclusões, "verificava-se um significativo desinteresse nos programas eleitorais relativamente a medidas das autarquias neste domínio" do sistema de proteção civil e intervenção nos espaços florestais.

"Particularmente após os incêndios de 2017, dado o impacto e o sobressalto cívico que representaram os danos provocados, quer em mortes de pessoas, quer em património e no território, houve uma espécie de alerta aos municípios pelo seu papel na gestão dos espaços florestais e rurais, e interligação com a segurança das populações", vincou Duarte Caldeira.

O dirigente do Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente (GEOTA), João Joanaz de Melo, admitiu que, do que ouviu de alguns candidatos, ainda não escutou nada sobre incêndios, mas até compreende, pois "é um tema difícil, onde as câmaras têm algumas competências importantes, mas poucos meios e pouco `know-how`".

"As grandes orientações, ao nível do ordenamento do território e pagamento de serviços dos ecossistemas, deviam ser nacionais, mas são curtas, pouco estratégicas e com meios escassos. Falta por completo uma coordenação operacional de escala regional e sub-regional", considerou.

Para Paulo Lucas, da direção da Zero - Associação Sistema Terrestre Sustentável, "a menos que os fogos ocorram em plena campanha eleitoral", em geral, este "não é tema" nas candidaturas.

"Tem a ver um pouco com as limitações das atribuições e competências dos municípios nesta matéria", apontou o ativista, notando que, apesar das atribuições no ordenamento do território, as competências dos autarcas em proteção civil são "apenas a nível concelhio, o que faz com que, na realidade, sejam meros espetadores do que está a ocorrer".

"Há sempre nas propostas dos candidatos o apoio à corporação de bombeiros. Isto é seguro porque o primeiro nível de trabalho de equipa de uma câmara municipal, que tem os seus próprios serviços municipais de proteção civil, é a cooperação com a ou as corporações de bombeiros do município", contrapõe o presidente da Câmara de Aveiro, José Ribau Esteves (PSD).

O também vice-presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), que protagonizou sete campanhas eleitorais e participou "em mais três ou quatro sem ser candidato a presidente de câmara", admitiu haver candidatos que "têm um programa com menos pormenor", mas "é importante que nas candidaturas haja abordagem a essa matéria".

"Esse tema tem que entrar no discurso dos autarcas, não sei se em programas de campanha ou isso, mas tem que entrar, até porque os autarcas, em particular nalgumas regiões, sentem bem o problema e muitos conhecem bem a realidade e têm intervenção", defendeu Domingos Xavier Viegas.

O diretor do Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais (CEIF), da Universidade de Coimbra, reiterou que os programas de campanha dos autarcas devem abordar o tema, "até por cada vez mais estarem envolvidos na definição dos programas de prevenção e de proteção do território".

por Lusa

Programas de campanhas eleitorais evitam medidas objetivas sobre incêndios

O especialista em proteção civil Duarte Caldeira considerou que a partir de 2017 houve uma valorização de medidas relativas aos incêndios florestais nos programas das campanhas eleitorais, mas ainda existe uma opção por compromissos genéricos em vez de objetivos.

"De uma forma geral, apesar de a partir de 2017 haver essa valorização, há uma opção muito clara por princípios genéricos, e acabam por não se estabelecer compromissos claros de medidas objetivas, que sejam mensuráveis", afirmou Duarte Caldeira, em declarações à Lusa.

O presidente do Centro de Estudos e Intervenção em Proteção Civil (CEIPC), estabelecido em Mafra, acrescentou que "medidas concretas, objetivas, que sejam mensuráveis para os cidadãos" são "um deserto", mas "é um problema que não é só das autarquias, é do exercício da ação política no país".

"Os partidos políticos têm muito por hábito fugir o mais possível de medidas que sejam mensuráveis, logo suscetíveis de avaliação. Portanto, há uma abordagem por natureza genérica por autodefesa, ou seja, é muito difícil chegar ao fim do mandato [e avaliar quando alguém diz apenas] `melhorar a qualidade de vida das populações`", descreveu.

"Melhorar a qualidade de vida dos cidadãos é uma coisa genérica, que pode ser tudo e pode não ser nada, não é? E, portanto, essa ausência de quantificação de medidas é uma característica, de uma forma geral, dos programas eleitorais, porque assim também se defendem", reforçou Duarte Caldeira, considerando que "representa um desrespeito, quer pelas suas responsabilidades, quer pelos cidadãos que votam nas respetivas candidaturas".

Em relação à prevenção de incêndios florestais, o antigo presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses destacou a redução da biomassa junto ao edificado, mas notou as dificuldades económicas de uma parte da população e os proprietários de imóveis emigrantes, que regressam ao país no período de férias, em agosto, "quando é proibido fazer este tipo de trabalhos".

Quanto à eventual ocorrência de mais fogos em anos de eleições, Duarte Caldeira admitiu que "durante muitos anos houve essa perceção", mas ao verificar-se "que há incêndios florestais graves em anos eleitorais e em anos não eleitorais, é difícil estabelecer uma relação causa e efeito".

"Desde o ano 2000, o que se verifica é que é verdade que há anos eleitorais onde é coincidente a existência de uma maior área ardida, maior número de incêndios, mas também é verdade que há outros anos de igual constatação e que não tem nada a ver com o ato eleitoral", frisou.

Este ano, prosseguiu, quando se está "além do meio de agosto, ainda com setembro pela frente", corre-se "o elevado risco, de não ficar muito longe dos resultados de 2017, não em relação a vidas humanas, porque esse é o valor maior, mas relativamente aos danos provocados, quer no ambiente, quer no espaço florestal, quer no edificado, quer sobretudo em relação ao espaço agroflorestal".

"A menos que tenhamos, tal como se verificou o ano passado, [um] setembro atípico e que, portanto, fique circunscrito aos resultados de agosto", vincou.

Para o dirigente do CEIPC, o país já está "num ano grave". Sem contar com os danos em habitações, culturas ou animais, já foram ultrapassados os 200 mil hectares de floresta ardida, o que coloca Portugal "a caminho de um ano" que poderá ficar atrás de 2017 se não se registar "um setembro mais complicado".

Sobre o que mudou desde o trágico 2017 - ano de com mais de 100 mortos nos incêndios de junho e outubro -, o especialista apontou como "mais-valia incontestável" a "capacidade de antecipar a deslocação de população dos locais de risco, não esperando pela aproximação do incêndio", com uma "articulação entre as forças de segurança e os municípios" absolutamente "exemplar".

Momento-Chave
Perigo máximo de incêndios
por RTP

Abrangidos mais de 50 concelhos

Mais de meia centena de municípios dos distritos da Viseu, Coimbra, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro encontram-se esta sexta-feira em perigo máximo de incêndio, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Vários concelhos do interior norte e centro e do Algarve estão em perigo muito elevado de incêndio rural e as demais regiões do continente em situação de perigo elevado.

Para sábado prevê-se um agravamento do risco de incêndio florestarl, ainda segundo as previsões do IPMA.

Recorde-se que escala de perigo tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos assentam na temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação em 24 horas.

A meteorologia prevê para esta sexta-feira, no continente, céu pouco nublado ou limpo, com mais nebulosidade no litoral centro e na Costa Vicentina, até meio da manhã, e uma ligeira subida de temperatura, em particular no norte e centro.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 13 graus Celsius em Leiria e na Guarda e os 20 graus em Castelo Branco. As máximas oscilarão entre os 26 graus em Aveiro e os 36 em Évora e Santarém.
Momento-Chave
Ponto de situação
por RTP

Medidas de apoio aprovadas. Dois grandes incêndios continuam a lavrar

  • O território continental de Portugal tinha, ao início da manhã, dois incêndios ativos. O mais grave continuava a ser o de Arganil, que avançou para a Serra da Estrela. As localidades de Unhais da Serra, Cortes de Baixo e Cortes do Meio, no concelho da Covilhã, ficaram confinadas;


  • Havia ainda o incêndio de Figueira de Castelo Rodrigo, na Guarda, que começou na quarta-feira. As chamas chegaram, neste caso, aos Concelhos de Almeida e de Pinhel e desceram o vale do Rio Côa;


  • Os dois incêndios ativos mobilizam cerca de dois mil bombeiros. Nas frentes do fogo que começou em Arganil estão cerca de 1.600 operacionais. Em Castelo Rodrigo, na Guarda, combatem as chamas cerca de 260 bombeiros. Espera-se que esta manhã voltem a entrar em ação os meios aéreos;


  • Esta sexta-feira chegam a Portugal dois aviões Canadair da Grécia, que vão estar disponiveis até segunda-feira. Esta ajuda está incluída no Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia, ativado na semana passada e que já permitiu a chegada de dois aviões suecos e um helicóptero francês;


  • Um bombeiro de Pinhel ficou ferido com gravidade quando a viatura em que seguia foi apanhada pelas chamas. A corporação de Pinhel estava a combater uma das frentes de fogo que começou em Figueira de Castelo Rodrigo;


  • Portugal pode vir a receber ajuda da União Europeia. A presidente da Comissão Europeia mostra-se disponível para financiar a recuperação de Portugal nas zonas afetadas pelos incêndios, através do Fundo Social Europeu. Nas redes sociais, Ursula von der Leyen indica ter falado com o primeiro-ministro, Luís Montenegro;


  • O Governo respondeu aos problemas provocados pelos incêndios e aprovou 45 medidas para os concelhos afetados. Trata-se de apoios para os agricultores, para alimentar os animais e reconstruir casas. Há ainda apoios específicos para empresas afetadas e medidas fiscais excecionais. As medidas são permanentes e vão vigorar sempre que o país enfrente grandes incêndios;


  • O primeiro-ministro expliou que a reconstrução vai ser a 100 por cento até 250 mil euros. Para a agricultura, a verba disponível vai até aos dez mil euros por agricultor;


  • Luís Montenegro negou ter desvalorizado a crise dos incêndios, mas admitiu que pode ter ajudado a criar a perceção de que o Governo esteve distante;


  • O presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, Leopoldo Luís, sublinha que o interior do país precisa de medidas estruturais. Por sua vez, o presidente da Câmara de Arganil, Luís Paulo Costa, fala em prejuízos significativos e aponta falhas no combate às chamas. Já a presidente da Associação Nacional de Municicipios, Luísa Salgueiro, salienta que alertou o Governo para a falta de meios das autarquias tendo em vista a limpeza de terrenos privados, mas não obteve resposta. Em entrevista à RTP, disse ainda que o Executivo já devia ter avancado com as medidas agora aprovadas.
Momento-Chave
por Joana Raposo Santos - RTP

Incêndios. Conselho de Ministros aprova 45 medidas para pessoas e empresas afetadas

Foto: Paulo Novais - Lusa

Foi aprovado esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, um pacote de 45 medidas para apoiar as pessoas e empresas afetadas pelos incêndios que duram há quase um mês em Portugal. Perante as críticas direcionadas ao Governo, o primeiro-ministro garantiu que está a "dar o máximo" para tentar minimizar o sofrimento das populações.

Numa declaração ao país, o primeiro-ministro destacou algumas das principais medidas, começando pelo “reforço dos cuidados de saúde nas zonas afetadas”, com isenção de taxas moderadoras e dispensa gratuita de medicamentos pelas unidades de saúde do SNS. 

Fazem também parte do pacote “apoios pecuniários às famílias para as despesas necessárias à sua sustentabilidade quando seja comprovada a sua carência económica”, assim como “apoios para a aquisição de bens imediatos”, nomeadamente alimentação animal.

Serão também dados apoios à tesouraria das empresas afetadas pelos incêndios e um “apoio excecional aos agricultores para compensação de prejuízos, mesmo através de despesas não documentadas até ao valor máximo de dez mil euros”, explicou Luís Montenegro.
O Governo prometeu igualmente apoios às Instituições Particulares de Solidariedade Social envolvidas no auxílio às populações fustigadas pelos fogos.

Outra das medidas prevê um novo "instrumento legislativo" para "funcionar como lei-quadro" em situações como os grandes incêndios rurais e que vai permitir abrir um concurso para apoiar as autarquias na rápida reparação de infraestruturas.

"Vamos também abrir um concurso para que as autarquias locais possam candidatar-se com vista a uma rápida reparação das infraestruturas e equipamentos públicos afetados pelos incêndios", elaborou o primeiro-ministro.

O Executivo definiu ainda um apoio para a reconstrução de habitações de residência própria, com uma comparticipação a 100 por cento até ao montante de 250 mil euros. O valor remanescente será comparticipado a 85 por cento.

Foram igualmente aprovadas “medidas excecionais de contratação pública por forma a conferir maior rapidez nas empreitadas e fornecimentos tendentes a ultrapassar a situação criada”.
"Avaliação profunda" às políticas de combate e prevenção

O chefe de Governo começou o seu discurso referindo que “o país está transtornado, as pessoas estão transtornadas e todos sabemos que há razões para isso” após 25 dias de incêndios de grande dimensão.

Aos que têm as chamas por perto “estivemos e estamos a dar o máximo para tentar minimizar o seu sofrimento”, assegurou Luís Montenegro.

“Portugueses, acreditem que sou extremamente sensível às frustrações e ao apelo que muitos concidadãos nos têm transmitido para terem mais apoio”, continuou, reconhecendo que “apesar de termos o maior dispositivo de sempre, nem tudo correu e corre bem e nem sempre se conseguem evitar estes incêndios de grande dimensão e duração”. O chefe do Executivo vincou que o Governo “deu prioridade à proteção da vida das pessoas e das habitações das famílias”.

“Não estivemos nos teatros de operações, mas estivemos sempre perto e sempre próximos daqueles que têm a direção operacional e que estão a conduzir as tarefas de combate aos incêndios”, afirmou.

O primeiro-ministro referiu também a necessidade de “fazer uma avaliação profunda sobre este tempo de combate e também sobre as políticas de prevenção que podem evitar que cheguemos a este extremo”.

Por essa razão, o Conselho de Ministros aprovou um plano de intervenção para as florestas de 2025 a 2050 que será agora remetido à Assembleia da República para a realização de um debate sobre o seu conteúdo, de modo a consensualizar um pacto para a gestão florestal e proteção do território.

Além disso, o Conselho de Ministros aprovou um novo instrumento legislativo que “será a base a partir da qual os governos poderão de forma rápida, ágil, colocar no terreno instrumentos e medidas de apoio à recuperação das zonas e das pessoas afetadas”.

“Poderá ser acionado por simples resolução do Conselho de Ministros e terá uma delimitação temporal e geográfica de acordo com uma proposta da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e do Instituto da Conservação da Natureza e da Floresta”, adiantou Luís Montenegro.
Montenegro garante não ter menosprezado ameaça
Questionado sobre as críticas de que tem sido alvo por ter continuado de férias durante os incêndios e por ter ido à Festa do Pontal, Luís Montenegro respondeu: “nunca menosprezei a ameaça que tínhamos pela frente quando tivemos a informação das condições meteorológicas que iríamos enfrentar”.

O primeiro-ministro vincou ainda que a primeira vez que se deslocou, com a ministra da Administração Interna, ao comando operacional da Proteção Civil foi a 29 de julho. “Ainda eram poucos os incêndios que estavam ativos, mas já era muita a preocupação que nós tínhamos”, garantiu.

“Se porventura em algum momento foi criada alguma perceção no sentido de que esse acompanhamento não era tão próximo, tão intenso e tão profundo, eu só posso lamentar que isso tenha acontecido, porque sinto até a injustiça dessa imputação”, afirmou Montenegro.

No entanto, o primeiro-ministro reconheceu que “possa também ter contribuído para que isso tenha acontecido”.

Momento-Chave
por RTP

Autarca da Covilhã vê apoios como "cortina de fumo" para ocultar falhas

Foto: Fernando Andrade - RTP

Ouvidos no 360 da RTP3, os autarcas dos concelhos afetados pelos incêndio garantiram que tem existido falta de coordenação no combate às chamas.

Os presidentes das câmaras de Arganil e São João da Pesqueira pedem celeridade. Já o autarca da Covilhã diz que o plano do Governo destinado às populações afetadas é "uma cortina de fumo" para ocultar falhas.
por Diana Craveiro - Antena 1

Governo aprovou medidas de apoio às vítimas dos incêndios

Paulo Novais - Lusa

Luís Montenegro trocou a camisa aberta descontraída pela gravata preta para encarar o país na noite de quinta-feira, no final de um conselho de ministros para responder à crise dos incêndios.

O primeiro-ministro deixou uma palavra às vítimas, a solidariedade a quem combate o fogo e depois desfiou dezenas de medidas do Governo para ajudar de imediato famílias, agricultores e empresas atingidos pelo flagelo dos incêndios.

O primeiro-ministro prometeu ainda encontrar o consenso político necessário para aprovar e executar o plano de intervenção para a floresta desenhado em março, e que tem como horizonte final 2050.

Seguiram-se, depois, as perguntas dos jornalistas sobre como encarava as críticas de que tinha sido alvo pela perceção de alheamento do Governo nesta crise.

O primeiro-ministro considerou-as injustas mas admite ter contribuído de alguma forma para essa injustiça.
Momento-Chave
por RTP

Incêndios. Tem havido desorganização no combate, aponta comandante

O comandante de Bombeiros da Amadora diz que o combate aos incêndios está a correr mal.

Num debate na RTP, Mário Conde identificou como problemas as permanentes alterações na cadeia de comando, rotações determinadas pela cor política, um dispositivo aéreo negligenciado e autarquias que não limpam terrenos.
Momento-Chave
por RTP

Almeida. Bombeiro ferido com gravidade foi transportado para Coimbra

Foto: Sérgio Ramos - RTP

Há quatro frentes ativas no incêndio de Figueira de Castelo Rodrigo, Guarda. Numa das frentes, na zona de Valverde, um bombeiro de 45 anos dos voluntários de Pinhel ficou ferido com gravidade.

A viatura ficou cercada pelas chamas quando estavam a combater o fogo e ardeu. Os outros bombeiros desta equipa conseguiram pôr-se a salvo.

O INEM confirmou à RTP que foi helitransportado para a ULS de Coimbra.
Momento-Chave
por RTP

Incêndios. Situação na Serra da Gardunha bastante complicada

Em Casal da Serra, na Serra da Gardunha, a situação continua muito complicada. A localidade está cercada pelas chamas, o que já levou à evacuação de várias habitações.

Espera-se uma noite de muito trabalho por parte dos bombeiros no terreno uma vez que o vento continua a soprar com intensidade e parece não dar tréguas.
Momento-Chave
por RTP

Serra da Estrela. Chamas próximas de várias povoações

O incêndio que lavra no Parque Natural da Serra da Estrela, no concelho da Covilhã, está próximo das povoações de Unhais de Serra, Cortes de Baixo e Cortes do Meio. O agravamento do fogo obrigou ao confinamento destas três localidades.

Momento-Chave
por RTP

Várias aldeias ameaçadas pelo fogo no Fundão

Na última noite, o incêndio cercou a população de Castelo Novo. Em Dominguizo, na Covilhã, a luta foi contra duas frentes de fogo ativas.

Foi um combate feito por populares porque só havia um carro de bombeiros.
Momento-Chave
por RTP

Incêndio destruiu oficina de transformação e reciclagem auto

O incêndio que passou por Trancoso destruiu por completo uma empresa de recuperação e montagem de peças automóveis na Mêda.

O dono da oficina diz que o prejuízo chega aos três milhões de euros e não sabe se é possível reerguer o negócio de família.

A empresa tinha vários funcionários.
Momento-Chave
por RTP

Dois Canadair da Grécia apoiam combate às chamas em Portugal

Foto: João Agante - RTP

A Grécia decidiu enviar dois aviões para ajudar Portugal no combate aos incêndios. Os dois Canadair chegam esta sexta-feira e vão estar disponíveis até segunda-feira.

Esta ajuda está incluída na resposta do Mecanismo Europeu da Proteção Civil, ativado na semana passada, que já permitiu a chegada de dois aviões suecos e um helicóptero francês.

Este ano está a ser dramático no continente europeu, com um recorde anual de área ardida, que já ultrapassa um milhão de hectares.
Momento-Chave
por RTP

Ordem dos Psicólogos lança guia prático para ajudar vítimas dos incêndios

Foto: Jorge Esteves - RTP

A Ordem dos Psicólogos, em colaboração com a Direção-Geral da Saúde e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, lançou na quinta-feira um guia prático: "Como recuperar emocionalmente de situações de incêndio?".

O guia é lançado numa altura em que os incêndios que afetam Portugal já provocaram vítimas mortais, prejuízos materiais e memórias de momentos muitos difíceis para centenas de pessoas que podem causar traumas.

Para falar sobre o impacto dos incêndios na população, estiveram no 360 da RTP3 as psicólogas Susana Gouveia, coordenadora do grupo de missão da Ordem dos Psicólogos, e Marta Jorge, psicóloga infantil nos Hospitais Universitários de Coimbra.
Momento-Chave
por RTP

Incêndios. Ventura defende ida dos políticos ao terreno

O PS e o Chega acusam o Governo de ter falhado na prevenção e na gestão dos incêndios.

André Ventura diz mesmo que houve uma gestão desastrosa. O líder do Chega foi entregar mantimentos aos bombeiros do Fundão e defendeu que os políticos devem estar no terreno e não esconder-se.
