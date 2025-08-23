Incêndios em Portugal. A evolução da resposta do dispositivo ao minuto

Arménio Costa lamenta ver a terra onde sempre viveu, no concelho de Arganil, pintada mais uma vez de negro.
Em Mourísia, há poucas pessoas para fazer contas aos prejuízos do incêndio que deixou os montes em cinzas. Residente há 67 anos, Arménio Costa passou praticamente toda a vida nesta aldeia do concelho de Arganil.
O antigo presidente da junta, que tem formação em combate aos incêndios e experiência como trabalhador florestal, recorda os grandes incêndios que abalaram a terra.
“Isto de dez em dez anos arde. [Em 2017], ajudei a plantar várias centenas de pinheiros. Agora, com sete ou oito aos arderam outra vez”, lamenta. “As florestas estão abandonadas. O Estado devia ser o primeiro a dar o exemplo.”
Arménio Costa, com vasta experiência na área florestal, aponta as “folhosas” como uma solução para tentar travar os incêndios no futuro.
O impacto do incêndio que começou no Piódão nota-se na paisagem e nos campos agrícolas. Arménio Costa conseguiu salvar alguns animais, perdeu apenas as galinhas.
Quanto ao futuro, teme pela chegada das chuvas. “Mal chova, a água vai correr para a ribeira. Os terrenos vão ficar mais pobres.”