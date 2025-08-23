pulse-iconDireto

Incêndios em Portugal. A evolução da resposta do dispositivo ao minuto

por Cristina Sambado - RTP

Núria Melo - RTP

Mais atualizações Voltar ao topo
Momento-Chave
por RTP

Ponto da situação

VER MAIS
Está dominada grande parte do incêndio da Covilhã.

Mais de 1.400 operacionais continuam mobilizados no combate ao fogo que começou em Arganil. Estão sobretudo em trabalhos de consolidação e rescaldo.

Continuam no terreno mais de 500 veículos, naquela que é a ocorrência com maior relevância em Portugal. O incêndio começou há 10 dias e estendeu-se a concelhos dos distritos da Guarda e Castelo Branco.

Outro incêndio, que ontem começou em Castro Daire, já está em fase de resolução.
PUB
Momento-Chave
por RTP

Fogo continua ativo no distrito da Guarda e pode agravar-se no fim de semana

O fogo que começou há já dez dias em Arganil, no distrito de Coimbra, mas que se estendeu a outros concelhos é atualmente o que inspira mais preocupação das autoridades e o que mobiliza mais meios. São 1400 operacionais empenhados no combate às chamas. A previsão das condições meteorológicas ameaçam piorar a situação no fim de semana, se não for possível extinguir o fogo nas próximas horas.

VER MAIS

PUB
por RTP

Secretário de Estado diz ainda não ser tempo de avaliar combate aos incêndios

VER MAIS
Rui Rocha, secretário de Estado da Proteção Civil, afirmou esta sexta-feira que ainda “não é o tempo” de avaliar o que possa ter corrido mal no combate aos incêndios.

“Hoje mesmo comecei um périplo pelos territórios nos concelhos primeiramente fustigados e que hoje já têm alguma normalidade”, explicou em entrevista à RTP3.

O responsável disse também ser intenção do Governo fazer, junto da Autoridade Nacional de Proteção Civil e no final “destes meses mais intensos”, uma avaliação e “correr a fita do tempo para perceber o que é que se passou para, em determinadas circunstâncias, alguns dos incêndios demorarem tanto tempo”.

Rui Rocha apontou para depois de outubro essa avaliação e discussão sobre o modelo organizacional da Proteção Civil.

O secretário de Estado explicou ainda que o Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia não foi ativado mais cedo “porque se concluía que os meios que tínhamos disponíveis (…) eram suficientes para dar resposta aos teatros de operações que tínhamos no terreno”. 

Questionado sobre a ausência do Governo no terreno ao longo do último mês de incêndios, Rui Rocha relembrou a recomendação da comissão independente para que se evite essa presença em excesso.

“A comissão independente que analisou os incêndios de 2017 recomendou que os políticos não tomassem presença no teatro de operações”, disse à RTP, reconhecendo que no futuro deve ser repensada a presença de figuras do Executivo nos locais afetados.
PUB
por Guilherme de Sousa - Antena 1

"Isto de dez em dez anos arde". Mourísia, uma aldeia rodeada de cinzas

Foto: Guilherme de Sousa - Antena 1

Arménio Costa lamenta ver a terra onde sempre viveu, no concelho de Arganil, pintada mais uma vez de negro.

VER MAIS
Em Mourísia, há poucas pessoas para fazer contas aos prejuízos do incêndio que deixou os montes em cinzas. Residente há 67 anos, Arménio Costa passou praticamente toda a vida nesta aldeia do concelho de Arganil.

O antigo presidente da junta, que tem formação em combate aos incêndios e experiência como trabalhador florestal, recorda os grandes incêndios que abalaram a terra.

“Isto de dez em dez anos arde. [Em 2017], ajudei a plantar várias centenas de pinheiros. Agora, com sete ou oito aos arderam outra vez”, lamenta. “As florestas estão abandonadas. O Estado devia ser o primeiro a dar o exemplo.”

Arménio Costa, com vasta experiência na área florestal, aponta as “folhosas” como uma solução para tentar travar os incêndios no futuro.

O impacto do incêndio que começou no Piódão nota-se na paisagem e nos campos agrícolas. Arménio Costa conseguiu salvar alguns animais, perdeu apenas as galinhas.

Quanto ao futuro, teme pela chegada das chuvas. “Mal chova, a água vai correr para a ribeira. Os terrenos vão ficar mais pobres.”
PUB