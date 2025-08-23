Incêndios em Portugal. A evolução da resposta do dispositivo ao minuto

Rui Rocha, secretário de Estado da Proteção Civil, afirmou esta sexta-feira que ainda “não é o tempo” de avaliar o que possa ter corrido mal no combate aos incêndios.“Hoje mesmo comecei um périplo pelos territórios nos concelhos primeiramente fustigados e que hoje já têm alguma normalidade”, explicou em entrevista à RTP3.O responsável disse também ser intenção do Governo fazer, junto da Autoridade Nacional de Proteção Civil e no final “destes meses mais intensos”, uma avaliação e “correr a fita do tempo para perceber o que é que se passou para, em determinadas circunstâncias, alguns dos incêndios demorarem tanto tempo”.

Rui Rocha apontou para depois de outubro essa avaliação e discussão sobre o modelo organizacional da Proteção Civil.







O secretário de Estado explicou ainda que o Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia não foi ativado mais cedo “porque se concluía que os meios que tínhamos disponíveis (…) eram suficientes para dar resposta aos teatros de operações que tínhamos no terreno”.





Questionado sobre a ausência do Governo no terreno ao longo do último mês de incêndios, Rui Rocha relembrou a recomendação da comissão independente para que se evite essa presença em excesso.



“A comissão independente que analisou os incêndios de 2017 recomendou que os políticos não tomassem presença no teatro de operações”, disse à RTP, reconhecendo que no futuro deve ser repensada a presença de figuras do Executivo nos locais afetados.