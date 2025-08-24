pulse-iconDireto

Incêndios em Portugal. A evolução da resposta do dispositivo ao minuto

por Cristina Sambado - RTP

Está já em fase de resolução, o incêndio que começou sábado à tarde, em Pedrogão Grande. No terreno continuam mais de 700 operacionais em operações de rescaldo. O incêndio que começou em Arganil é o que continua a mobilizar mais meios. Ao início da manhã, estavam no terreno 1.300 operacionais.

Paulo Novais - Lusa

Momento-Chave
por Lusa

Máquinas de rasto e meios aéreos ajudam a consolidação em Pedrógão Grande

Várias máquinas de rasto e meios aéreos estão a apoiar os operacionais no terreno para garantir a consolidação dos dois incêndios de Pedrógão Grande, distrito de Leiria, que deflagraram ao início da tarde de sábado.

O segundo comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Leiria, Ricardo Costa, disse hoje à Lusa que estão a ser utilizadas máquinas de rasto para "criar faixas de contenção" no incêndio que teve início na freguesia da Graça.

O fogo que deflagrou na freguesia de Pedrógão Grande "tem uma série de escarpas de difícil acesso, que nem permite a meios apeados chegar".

"Estamos a fazer um perímetro com meios apeados e a utilizar os meios aéreos para baixar a temperatura e evitar reacendimentos", precisou.

O segundo comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Leiria admitiu que a situação está controlada, neste momento, alertando para o período de maior calor, da parte da tarde.

O presidente da Câmara de Pedrógão Grande, António Lopes, disse hoje à Lusa que está a ser realizado o levantamento de todos os estragos e de possíveis primeiras habitações destruídas para garantir o acompanhamento da ação social. Às 11:00, o autarca desconhecia qualquer situação de desalojados.

A página da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil referia, às 10:51, que estavam nas operações de rescaldo do incêndio de Pedrógão Grande 662 operacionais, 207 viaturas e três meios aéreos.

O alerta para o primeiro incêndio na freguesia de Pedrógão Grande, distrito de Leiria, foi dado pelas 14:27, de sábado, e o segundo surgiu na freguesia da Graça, no referido concelho, pelas 15:21.

Várias estradas foram encerradas e procedeu-se à evacuação de cinco aldeias, por precaução. A situação ficou normalizada durante a madrugada de hoje.

A população de Pedrógão Grande voltou a ser surpreendida pelas chamas, oito anos depois dos grandes incêndios naquele concelho.

Os incêndios que deflagraram em 17 junho de 2017 em Pedrógão Grande e que alastraram a concelhos vizinhos provocaram a morte de 66 pessoas, além de ferimentos a 253 populares, sete dos quais graves. Os fogos destruíram cerca de meio milhar de casas e 50 empresas.

Portugal continental tem sido afetado por múltiplos incêndios rurais de grande dimensão desde julho, sobretudo nas regiões Norte e Centro.

Os fogos já provocaram quatro mortos, incluindo um bombeiro, e vários feridos, alguns com gravidade, e destruíram total ou parcialmente casas de primeira e segunda habitação, bem como explorações agrícolas e pecuárias e área florestal.

Portugal ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, ao abrigo do qual dispõe de dois aviões Fire Boss, um helicóptero Super Puma e dois aviões Canadair.

Segundo dados oficiais provisórios, até 23 de agosto arderam cerca de 248 mil hectares no país, mais de 57 mil dos quais só no incêndio que teve início em Arganil.

Momento-Chave
Pedrógão Grande
por RTP

Operações de rescaldo vão prosseguir

Ricardo Costa, 2.º comandante sub-regional de Leiria, confirmou na RTP que os habitantes das aldeias de Marroquil, Torneira, Romão, Agria e Sobreiro já regressaram a casa.

As operações de rescaldo vão prosseguir este domingo. No terreno vão permanecer 664 operacionais, apoiados por 214 viaturas. Os meios aéreos devem começar a operar ao longo do dia

As chamas atingiram duas habitações que estavam em “zonas muito inacessíveis”.
Momento-Chave
por Lusa

Piódão mantém-se como a maior preocupação ao fim de 11 dias

O incêndio em Piódão, no município de Arganil, Coimbra, que começou em 13 de agosto, era o que continuava a mobilizar mais meios hoje de manhã, segundo a Proteção Civil.

Sendo o único incêndio ativo das ocorrências significativas nos critérios da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Já hoje de manhã, a ANEPC registou novos incêndios em mato em Castanheira do Ribatejo, Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, e em Águas Mortas, Baião, na região do Tâmega e Sousa, que foram rapidamente dominados.

A ANEPC registava 30 fogos em Portugal continental pelas 08h00, que mobilizavam 2.414 operacionais e 796 meios terrestres, ainda sem meios aéreos a operar.

Os fogos já provocaram quatro mortos, incluindo um bombeiro, e vários feridos, alguns com gravidade, e destruíram total ou parcialmente casas de primeira e segunda habitação, bem como explorações agrícolas e pecuárias e área florestal.

Portugal ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, ao abrigo do qual recebeu cinco aeronaves para ajudar a combater os incêndios.

Segundo dados oficiais provisórios, até 23 de agosto arderam cerca de 248 mil hectares no país, mais de 57 mil dos quais só no incêndio que teve início em Arganil.

 

Lusa/Fim

Momento-Chave
por Lusa

Zero alerta para atrasos no Plano de Intervenção da Floresta

A associação ambientalista Zero alertou hoje para os atrasos no Plano de Intervenção da Floresta e, segundo a sua avaliação, quase metade das medidas a curto prazo estão atrasadas.

De acordo com a análise feita pela Zero, e sublinhando a "ausência de informação pública" relacionada com esta matéria, a associação ambientalista indicou em comunicado que, das 62 ações de curto prazo que constam no Plano de Intervenção da Floresta apresentado em março deste ano, "cerca de 29 iniciativas aparentam estar em atraso".

Se as contas forem feitas tendo em conta o total de metas individuais estabelecidas pelo Governo, das mais de 90 iniciativas, "pelo menos 42 aparentam estar atrasadas, representando cerca de 46% do total de compromissos para o ano corrente", acrescentou a Zero.

Entre as medidas em atraso, a Zero identificou algumas prioritárias no âmbito da revisão do regime jurídico da propriedade rústica, dos apoios e incentivos, dos sapadores florestais e da avaliação de instrumentos de gestão.

Para a associação ambientalista, é fundamental que o Governo explique no próximo dia 27 de agosto, durante o debate de urgência que vai acontecer no Parlamento, a razão destes atrasos e qual a sua visão a longo prazo para as florestas.

"O financiamento previsto parece estar claramente aquém das necessidades reais, correndo-se o risco de transformar uma boa intenção em mais um exercício incompleto, sem impacto concreto no terreno", acrescentou a associação, apontando ainda que "é indispensável realizar uma avaliação rigorosa dos custos de investimento necessários".

A Zero sublinhou ainda que o recém plano para as florestas é semelhante ao anterior. "Quem o criou [ao Plano de Intervenção da Floresta] parece ter esquecido de que já existia o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais 20-30, onde estão muitas das medidas que vieram a constar do nosso plano", explicou.

Neste âmbito, a associação ambientalista defendeu que o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais 20-30 não deve ser esquecido e que a Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF) deveria voltar a ser tutelada diretamente pelo primeiro-ministro.

Outra proposta da Zero é a de que deveria ser feita uma reforma estrutural da propriedade rústica, integrando estas propriedades em Unidades de Gestão da Paisagem.

Portugal continental tem sido afetado por incêndios rurais de grande dimensão desde julho, sobretudo nas regiões Norte e Centro.

Os fogos já provocaram quatro mortos, incluindo um bombeiro, e vários feridos, alguns com gravidade, e destruíram total ou parcialmente casas de primeira e segunda habitação, bem como explorações agrícolas e pecuárias e área florestal.

Portugal ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, ao abrigo do qual dispõe de dois aviões Fire Boss, um helicóptero Super Puma e dois aviões Canadair.

Segundo dados oficiais provisórios, até 23 de agosto arderam cerca de 248 mil hectares no país, mais de 57 mil dos quais só no incêndio que teve início em Arganil.

 

Momento-Chave
Lavra há 11 dias na região centro
por RTP

Incêndio em Arganil é o que mobiliza mais meios

O incêndio que começou em Arganil é o que continua a mobilizar mais meios. A esta hora, estão no terreno 1.300 operacionais.

Ontem, houve frentes ativas em Seia, nas localidades de Loriga e Alvoco da Serra. E um reacendimento no Fundão.

Este fogo lavra há 11 dias na região centro. Começou em Piódão, chegou a Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Covilhã, Fundão e Castelo Branco.

O outro incêndio, que começou há 10 dias no concelho do Sabugal, já em fase de resolução.

No terreno, continuam 80 operacionais em operações de rescaldo.
Momento-Chave
Pedrógão Grande
por RTP

Aldeias fora de perigo e população regressa a casa

Está já em fase de resolução, o incêndio que começou ontem à tarde, em Pedrogão Grande. No terreno continuam mais de 700 operacionais em operações de rescaldo.

O IC8 e a Estrada Nacional 2, que estiveram encerrados ao trânsito, já foram reabertos.

As aldeias de Marroquil, Torneira, Romão, Agria e Sobreiro já estão livres de perigo.

As pessoas que tinham sido retiradas destas zonas podem regressar a casa.
Momento-Chave
por Lusa

O "pior já passou" em Pedrógão Grande - GNR

Os dois incêndios que deflagram no sábado em Pedrógão Grande concentraram-se numa só frente, que evolui na zona de São Vicente, estando a ser combatido pelas 02:30 de hoje por 838 operacionais, apoiados por 270 meios terrestres.

Segundo fonte do comando distrital da GNR de Leiria, porém, "o pior já passou", o Itinerário Complementar nº 8 (IC8) 8 e a Estrada Nacional nº 2 (EN2) foram reabertos, o primeiro às 23:23 e a segunda cerca de duas horas antes, encontrando-se ainda encerrada a EN350 entre o nó do Outão e Pedrógão Grande.

A mesma fonte acrescentou à Lusa que as aldeias de Marroquil, Torneira, Romão, Agria e Sobreiro já se encontram "livres de perigo", pelo que as respetivas populações, que tinham sido retiradas para a Derreada Cimeira, devem poder regressar nas próximas horas.

Por enquanto, sublinhou, porém, "não houve ordem para voltarem".

O número de operacionais e de meios concentrados no combate a este fogo corresponde, grosso modo, à soma dos recursos envolvidos antes no combate aos dois fogos, confirmou à Lusa fonte do Comando Distrital das Operações de Socorro de Leiria da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

"O combate está a decorrer favoravelmente", acrescentou a mesma fonte.

Com estes dois incêndios, a população de Pedrógão Grande voltou hoje a ser surpreendida pelas chamas, oito anos depois dos grandes fogos que atingiram aquele concelho.

Os incêndios que deflagraram em 17 junho de 2017 em Pedrógão Grande e que alastraram a concelhos vizinhos provocaram a morte de 66 pessoas, além de ferimentos a 253 populares, sete dos quais graves. Os fogos destruíram cerca de meio milhar de casas e 50 empresas.

O fogo na zona de Piódão - Castelo Branco, o maior ativo desde há vários dias em todo o país, mantinha encerradas, hoje pelas 02:30, a A23 no troço entre Fundão Sul e Castelo Novo, assim como a EN18, segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Castelo Branco, que não tinha "qualquer previsão" para quando as duas vias poderão ser abertas.

O combate a este incêndio mantém o maior número de operacionais e meios envolvidos, 1295 e 440 meios terrestres, respetivamente, pelas 02:30, de acordo com o portal na internet da ANPC.

O incêndio que atingiu o concelho do Fundão começou no dia 13 no Piódão, em Arganil, distrito de Coimbra, e tinha ficado sem frentes ativas na sexta-feira, tendo reacendido este sábado.

Ao longo de mais de uma semana, este incêndio de grandes dimensões afetou outros concelhos do distrito de Coimbra, assim como municípios do distrito da Guarda e outros de Castelo Branco.

Às 03:15 de hoje o combate aos fogos em todo o continente envolvia um total de 2.536 operacionais e 827 meios terrestres, sendo que os fogos do Fundão/Castelo Branco, Pedrógão Grande/Leiria e Sabugal/Serra da Estrela concentravam mais de 85% dos recursos envolvidos.

Portugal continental tem sido afetado por múltiplos incêndios rurais de grande dimensão desde julho, sobretudo nas regiões Norte e Centro.

Os fogos já provocaram quatro mortos, incluindo um bombeiro, e vários feridos, alguns com gravidade, e destruíram total ou parcialmente casas de primeira e segunda habitação, bem como explorações agrícolas e pecuárias e área florestal.

Portugal ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, ao abrigo do qual dispõe de dois aviões Fire Boss, um helicóptero Super Puma e dois aviões Canadair.

Segundo dados oficiais provisórios, até 23 de agosto arderam cerca de 248 mil hectares no país, mais de 57 mil dos quais só no incêndio que teve início em Arganil.

 

Momento-Chave
por Lusa

Reacendimento de fogo no Piodão obriga a corte da A23 e N18

O incêndio no concelho do Fundão, distrito de Castelo Branco, que ficou sem frentes ativas na sexta-feira, reacendeu e obrigou ao corte da autoestrada 23 (A23), indicou a Câmara Municipal pelas 21:00 na rede social facebook.

"Devido a um reacendimento no fogo que afeta o concelho do Fundão, informa-se que o fogo se encontra ativo na zona de Alpedrinha e Castelo Novo, pelo que se apela a todas as pessoas destes locais que se mantenham em zonas seguras, adotem comportamentos de autoproteção e que sigam as indicações das autoridades no terreno", lê-se na mensagem.

Contactada pela Lusa, fonte do comando distrital de Castelo Branco da GNR confirmou que o reacendimento do incêndio obrigou ao corte da A23, entre os nós do Fundão Sul e Castelo Novo, e indicou que também foi cortada ao trânsito a Estrada Nacional 18 (EN18).

O incêndio que atingiu o concelho do Fundão começou no dia 13 no Piódão, em Arganil, distrito de Coimbra.

Ao longo de mais de uma semana, este incêndio de grandes dimensões afetou outros concelhos do distrito de Coimbra, assim como municípios do distrito da Guarda e outros de Castelo Branco.

por RTP

Incêndios. José Luís Carneiro diz que falta "sentido de Estado" ao Governo

O líder do PS considera que devia ser declarada situação de calamidade. Na lista de acusações fica ainda a de Luís Montenegro estar a plagiar medidas do PS e a apresentá-las como suas.

por RTP

Incêndios. População refugiou-se dois dias numa igreja

Em Vale Frechoso, no concelho de Vila Flor, uma centena de pessoas refugiou-se dois dias numa igreja enquanto um incêndio rodeava a aldeia. O incêndio de Vila Flor galgou a estrada nacional, apanhou mato e cresceu ao ponto de cercar cinco aldeias 5 aldeias.

Em Vale Frechoso todos sabiam o que fazer.
por RTP

Presidente diz que é preciso sensibilizar para gastar muito mais na prevenção dos incêndios

O Presidente da República diz que é preciso sensibilizar o país para gastar muito mais na prevenção dos incêndios, e alerta para um país esquecido pelas grandes cidades.

Marcelo Rebelo de Sousa esteve no funeral de uma das vítimas mortais destes incêndios.

Avisa que é preciso que a lei seja cumprida na limpeza de florestas e na detenção de incendiários.
