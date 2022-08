Incêndios em Portugal. A situação ao minuto

Acompanhamos neste artigo, ao minuto, a evolução dos incêndios em Portugal.

Mais atualizações

9h00 - Fogo em Vila Real "praticamente dominado"



Depois de uma tarde complicada no combate às chamas, que puseram em risco algumas localidades, o incêndio em Vila Real está praticamente dominado.



Miguel Fonseca, comandante distrital das operações de socorro de Vila Real, avançou que há ainda alguns pontos quentes e que os trabalhos vão ser de consolidação e de vigilância ao longo desta manhã.



Haverá ainda um reforço de dois pelotões do Exército que vão juntar-se aos operacionais que continuam no terreno.



"Felizmente neste momento temos o incêndio praticamente dominado, temos ainda alguns pontos quentes que estão a ser debelados com a colaboração dos operacionais no terreno, apoiados por um trabalho extraordinário de máquinas de rasto", afirmou Miguel Fonseca.



Uma destas máquinas trabalhou a "noite toda" para ajudar a debelar a frente que resultou da reativação do final da tarde de terça-feira e que colocou em risco as aldeias de Relva, Outeiro e Cravelas.



"As coisas estão a correr favoravelmente e queremos acreditar que, assim continuando, podemos dar brevemente esta ocorrência como dominada", afirmou o comandante.



Depois de uma tarde complicada no combate às chamas, que puseram em risco algumas localidades, o incêndio em Vila Real está praticamente dominado.Miguel Fonseca, comandante distrital das operações de socorro de Vila Real, avançou que há ainda alguns pontos quentes e que os trabalhos vão ser de consolidação e de vigilância ao longo desta manhã.Haverá ainda um reforço de dois pelotões do Exército que vão juntar-se aos operacionais que continuam no terreno."Felizmente neste momento temos o incêndio praticamente dominado, temos ainda alguns pontos quentes que estão a ser debelados com a colaboração dos operacionais no terreno, apoiados por um trabalho extraordinário de máquinas de rasto", afirmou Miguel Fonseca.Uma destas máquinas trabalhou a "noite toda" para ajudar a debelar a frente que resultou da reativação do final da tarde de terça-feira e que colocou em risco as aldeias de Relva, Outeiro e Cravelas."As coisas estão a correr favoravelmente e queremos acreditar que, assim continuando, podemos dar brevemente esta ocorrência como dominada", afirmou o comandante.

8h39 - Vento dificultou trabalho dos bombeiros em Vila Real

c/ Lusa



Portugal já não está em situação de alerta. A medida terminou às 0h00. O Governo tomou a decisão com base na evolução favorável das condições meteorológicas. Mas a fiscalização vai manter-se, com 600 equipas a fazerem patrulhas diárias. O ministro da Administração Interna explicou que a decisão se deve à descida das temperaturas e ao aumento da humidade do ar.



O incêndio em Vila Real ainda está ativo. Na terça-feira, deflagrou um novo foco do incêndio junto ao Parque Natural do Alvão. As chamas propagaram-se com facilidade devido aos à intensidade do vento e o trabalho dos bombeiros foi dificultado pelos acessos. No terreno permanecem 355 operacionais, apoiados por mais de 100 viaturas.



A Câmara Municipal de Vila Real suspeita de fogo posto. Isso mesmo foi exprimido pelo vice-presidente da autarquia, Alexandre Favaios.



O município de Vila Real decide esta quarta-feira se vai pedir a declaração do estado de calamidade, tal como aconteceu com as autarquias da Serra da Estrela. Ourém já o fez. É uma forma de ter maiores facilidades nos apoios financeiros.



Este ano, já arderam em Portugal mais de 100 mil hectares. Os números foram divulgados pelo Instituto da Conservação da Natureza. Em concreto, foram destruídos 51 por cento de zona florestal, 39 por cento de zona de mato e dez por cento de zona de agricultura.



Em comparação com a média da última década, até dia 15 de agosto houve menos 12 por cento de incêndios rurais, mas a área ardida é superior em 30 por cento.

Na última noite, a Proteção Civil de Vila Real explicou de que forma o vento prejudicou o combate ao fogo.Vários produtores de Vila Real pedem já a declaração de calamidade na região.O fogo destruiu uma densa área de terrenos baldios, geridos por uma associação e deixou graves prejuízos em proprietários de colmeias.O PCP anunciou na terça-feira a entrega no Parlamento de um projeto de plano de emergência para o Parque Natural da Serra da Estrela, assolado pelo maior incêndio do ano, e criticou os anúncios feitos pelo Governo sem concretização.Poucos dias depois de ter sido extinto um grande incêndio que deflagrou no Parque Natural da Serra da Estrela e que mais hectares consumiu este ano - mais de 22 mil, correspondentes a 25 por cento da área total -, o dirigente comunista Octávio Augusto criticou a narrativa do Governo, que "insiste que está tudo bem", enquanto se sucedem "relatos de insuficiência de meios, descoordenação, duplicação de orientações e comando".Ao início da madrugada, mais de 800 operacionais combatiam ainda dez incêndios ativos em Portugal continental. O fogo de Samardã, em Vila Real, continuava a mobilizar o maior número de bombeiros, de acordo com o portal da Proteção Civil.Pelas 0h00, na serra do Alvão, em Vila Real, a frente de Lamas d'Olo foi dada como dominada e numa outra que se desenvolveu entre Relva, Outeiro e Cravelas o combate evoluía favoravelmente.A área ardida em Portugal este ano já ultrapassou os 100 mil hectares, segundo o Instituto da Conservação da Natureza e da Floresta: dados provisórios, obtidos a partir do Sistema de Gestão de Informação de Incêndios Florestais, registam que arderam 103.332 hectares, 51 por cento de povoamentos florestais, 39 por cento de matos e dez por cento de área de agrícola.Reformas, aposentação, falta de efetivos e situação social dos bombeiros foram os temas principais da reunião, referiu o presidente da Associação Profissional de Bombeiros, Fernando Curto.Os bombeiros têm de ter mais formação, mas também têm de ser equiparados a outras forças de segurança, defendeu ainda.Já João Marques, presidente da associação bombeiros voluntários, reconheceu que o cansaço dos operacionais "é grande", mas sublinhou que "os bombeiros estão preparados" e prometem continuar a defender as populações e o património.O balanço das operações deste verão deverá ser feito no fim, mas infelizmente "já não vai ser positivo" devido às mortes já registadas, considerou."Há muita coisa a discutir", adiantou ainda João MarquesMais de 60 concelhos dos distritos de Vila Real, Viseu, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Santarém e Portalegre encontram-se esta quarta-feira em perigo máximo de incêndio.O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou também vários concelhos de Braga, Vila Real, Viseu, Aveiro, Coimbra, Santarém, Leiria, Castelo Branco, Portalegre, Lisboa, Évora, Beja e Faro em perigo muito elevado e elevado de incêndio rural.O perigo de incêndio rural vai manter-se elevado em algumas regiões do continente pelo menos até domingo.Para esta quarta-feira o IPMA prevê, no continente, períodos de céu muito nublado, condições favoráveis à ocorrência de trovoada e aguaceiros, que podem ser de granizo, nas regiões Norte, Centro e Alto Alentejo, sendo mais prováveis durante a tarde e em zonas de montanha.A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado de oeste/noroeste, sendo por vezes forte de noroeste na faixa costeira ocidental a partir da tarde e descida da temperatura máxima, em especial no Norte e Centro.As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 16 graus Celsius (em Viseu) e os 20 (em Vila Real, Castelo Branco e Portalegre) e as máximas entre os 22 (em Aveiro) e os 34 (em Vila Real, Castelo Branco e Évora).