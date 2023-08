Incêndios em Portugal. A situação ao minuto

No combate às chamas, ao início da manhã desta quarta-feira, estavam mais de mil operacionais, apoiados por quase 400 viaturas. A frente norte, que afeta Odemira e Odeceixe é, a esta hora, aquela que suscita mais preocupações aos bombeiros.

De acordo com o site da Proteção Civil, a frente mais a sul, junto a Aljezur, já está em fase de conclusão.

Foto: ESA via EPA

Risco de reativações preocupa bombeiros



Meteorologia



Este incêndio obrigou já a evacuar 20 povoações. Mais de um milhar de pessoas foram obrigadas a abandonar as casas.O incêndio é visível a partir do espaço. As câmaras do satélite Copérnico captaram imagens.As chamas avançaram na terça-feira em duas frentes, a norte, na zona de Odemira, e a sul em direção a Odeceixe.A Proteção Civil avançou que a área ardida no incêndio de Odemira ronda já os dez mil hectares. Um dos maiores receios no combate às chamas é a mudança de direção do vento.As reativações constituem, neste momento, a principal precocupação dos bombeirosPelas 7h00, segundo os dados da Proteção Civil, apenas o incêndio de Odemira continuava ativo.Houve focos de preocupação em Vila do Conde e em Leiria: o primeiro já está extinto e o segundo não apresenta perigo de propagação; trata-se de incêndios em mato que mobilizam, cada um, cerca de 20 operacionais.Perto das zonas mais atingidas nos últimos dias, permanece um dispositivo robusto para evitar reacendimentos.Para esta quarta-feira, há um único aviso vermelho por causa do calor, para o distrito de Bragança. Faro está sob aviso laranja e os distritos do interior estão a amarelo.Depois da onda de tempo quente e seco, as temperatuas começararm a descer e o grau de humidade acentuou-se.