Neste momento há quatro incêndios de grandes dimensões e de que estão a ser difíceis de domar. São em Arouca, Ponte da Barca, Nisa e Santarém.



O fogo de Arouca é o que tem mais meios no terreno. São cerca de 700 operacionais a tentarem controlar as chamas que na terça-feira alastraram ao município de Cinfães.



Em Ponte da Barca, as chamas lavram no Parque Nacional da Peneda-Gerês desde sábado. Pelas 7h30, as chamas estavam a ser combatidas por mais de 360 operacionas.



Há em Nisa, os bombeiros têm conseguido controlar o fogo e a população das localidades evacuadas começa a regressar a casa.



O incêndio de Alcanede, em Santarém, destruiu barracões agrícolas, matou 350 animais numa exploração pecuária e feriu cinco pessoas, embora sem gravidade.



No total estão no terreno a combater as chamas quase três mil operacionais, apoiados por mais de 900 viaturas.