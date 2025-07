Incêndios em Portugal. A situação ao minuto

"As últimas pessoas que foram retiradas estão a ser encaminhadas nos autocarros para as suas habitações. Neste momento a toda a gente que foi deslocada já foi dada a ordem para regressarem às casas e estava a ser providenciada essa deslocação", disse o comandante sub-regional do Vale do Ave da ANEPC, Rui Costa.

Na quarta-feira à noite, o presidente da câmara de Ponte da Barca, Augusto Marinho, disse à Lusa que cerca de 150 pessoas das localidades de Igreja, em Britelo, Sobredo, Germil e Lourido, na Serra Amarela, no Parque Nacional da Peneda-Gerês, foram retiradas das habitações por questões de segurança.

"Neste momento em todas as aldeias estão garantidas as condições de segurança", disse o comandante Rui Costa à Lusa cerca das 07:00.

O incêndio no município de Ponte da Barca (Viana do Castelo) está ativo desde sábado e estendeu-se ao concelho vizinho de Terras de Bouro (Braga).

De acordo com o comandante Rui Costa, às 07:00 de hoje o incêndio continuava com quatro frentes ativas, uma delas "mantém uma atividade maior" e no terreno aguarda-se a chegada de meios aéreos.

"Estamos a aguardar a chegada dos meios aéreos para consolidarmos e termos mais capacidade de resposta nestes locais, onde, em alguns deles, estão a ser feitos trabalhos efetuados com recurso a trabalho apeado", disse.

De acordo com informações na página oficial da ANEPC, este incêndio em Ponte da Barca mobilizava, às 07:00, 409 operacionais, apoiados por 142 meios terrestres.

A mesma fonte indica que continuam ativos outros três incêndios no país, em Penafiel (Porto), Arouca (Aveiro) e Cinfães (Viseu), que estão a ser combatidos por 1.317 operacionais e 443 meios.

Em fase de resolução estão os incêndios em Nisa (Portalegre) e Paredes (Porto), com um total de 283 operacionais e 93 meios.