Incêndios em Portugal. A situação ao minuto

Mais de mil bombeiros estão, pelas 8h30, envolvidos no combate aos quatro maiores incêndios ativos na região Norte, sendo os de Torre de Moncorvo, Arouca e Santo Tirso os que mobilizam mais meios.



Segundo o site da Proteção Civil, no incêndio de Torre de Moncorvo encontram-se 482 operacionais, com o apoio de 157 meios terrestres e um meio aéreo.



À agência Lusa, disse José Rodrigues, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, avançou que existem duas frentes ativas.



Durante a noite foram feitos trabalhos com máquinas de rasto e fogo de supressão e de combate e a humidade registada ajudaram as frentes deste incêndio em Torre de Moncorvo, que deflagrou às 15h58 de sábado em Cabeça Boa, no distrito de Bragança.



Outro incêndio ainda em curso é o que deflagrou às 17h40 de segunda-feira em Rebordões, Santo Tirso, que mobiliza 196 operacionais, com o apoio de 64 meios terrestres. “O fogo tem neste momento uma frente ativa, mas chegou a ter três. Podemos dizer que os trabalhos durante a noite decorreram favoravelmente”, indicou José Rodrigues.



Em curso está também o incêndio que deflagrou às 19h25 de terça-feira em Retorta, concelho de Monção, e que mobiliza nesta altura 60 operacionais, com o apoio de 17 veículos.

