Incêndios em Portugal. A situação ao minuto

Incêndio ativo num lar de idosos em Tondela
São informações avançadas à RTP Antena 1 por uma fonte do Comando Sub-Regional de Viseu Dão Lafões.
O alerta foi dado quando passavam cinco minutos das oito da manhã.
No local estão 63 operacionais e 25 veículos.
Pelas 9h00 não havia registo de feridos, segundo o comandante sub-regional Miguel Davia.
Noite húmida facilitou combate em Santo Tirso. Duas frentes ainda ativas
No local estão mais de 200 operacionais vindos de todo o país, 64 veículos e um meio aéreo.
“A noite foi bastante húmida, felizmente. Tivemos 100 por cento de humidade, tivemos nevoeiro durante toda a noite”, adiantou.
O comandante explicou que, “em caso de reativação, a rapidez das projeções não é tão elevada, mas aquilo que está a arder vai continuar a arder”.
Fumo intenso em Carrazeda de Anciães
Foi, para já, mobilizado também um meio aéreo para o local.
Este incêndio começou ao final da tarde de sábado em Torre de Moncorvo e chegou a ser dado como em resolução durante a manhã de domingo, tendo reativado mais tarde nesse dia.
Cerca de mil bombeiros combatem fogos na região Norte
Segundo o site da Proteção Civil, no incêndio de Torre de Moncorvo encontram-se 482 operacionais, com o apoio de 157 meios terrestres e um meio aéreo.
À agência Lusa, disse José Rodrigues, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, avançou que existem duas frentes ativas.
Durante a noite foram feitos trabalhos com máquinas de rasto e fogo de supressão e de combate e a humidade registada ajudaram as frentes deste incêndio em Torre de Moncorvo, que deflagrou às 15h58 de sábado em Cabeça Boa, no distrito de Bragança.
Outro incêndio ainda em curso é o que deflagrou às 17h40 de segunda-feira em Rebordões, Santo Tirso, que mobiliza 196 operacionais, com o apoio de 64 meios terrestres. “O fogo tem neste momento uma frente ativa, mas chegou a ter três. Podemos dizer que os trabalhos durante a noite decorreram favoravelmente”, indicou José Rodrigues.
Em curso está também o incêndio que deflagrou às 19h25 de terça-feira em Retorta, concelho de Monção, e que mobiliza nesta altura 60 operacionais, com o apoio de 17 veículos.
Três bombeiros feridos com gravidade e um com ferimentos leves em Arouca
“Tivemos essa situação a lamentar de um despiste de um veículo de combate a incêndios dos bombeiros de Arouca, com quatro bombeiros feridos, três deles com gravidade e um leve”, referiu.
Os bombeiros “estavam a deslocar-se para uma intervenção e houve o despiste numa via florestal”, uma “zona de difícil acesso”, acrescentou o comandante.
Perto de 60 concelhos do interior norte e centro em perigo máximo
Em perigo elevado estão mais de 40 concelhos nos distritos de Faro, Beja, Évora, Portalegre, Santarém, Lisboa, Leiria, Coimbra, Viseu, Porto, Aveiro, Braga e Viana do Castelo.O perigo de incêndio rural distribui-se por uma escala de cinco níveis, de reduzido a máximo, e os cálculos do IPMA são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.
Para esta quarta-feira, a meteorologia prevê possibilidade de precipitação fraca e uma descida das temperaturas, sendo mais acentuada a descida da máxima no norte e centro do país.
As cidades com temperaturas mais altas serão Évora, Beja e Santarém, com 32 graus Celsius. Lisboa vai chegar aos 30 graus, o Porto aos 25 e Faro aos 26.
As mínimas oscila entre os 16 graus de Guarda e os 20 de Aveiro, Santarém e Lisboa.
Quatro bombeiros feridos em Arouca
- Quatro bombeiros voluntários de Arouca ficaram feridos no despiste do veículo de combate a incêndios em que seguiam, na zona onde lavra um fogo desde segunda-feira. "O veículo de combate a incêndios despistou-se perto do incêndio de Arouca numa zona de difícil acesso na localidade de Pedrógão. Há quatro feridos, mas desconhecemos a gravidade uma vez que os meios de socorro ainda estão no local", adiantava pouco antes das 7h00 Ricardo Fradique, do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Aveiro, em declarações à agência Lusa;
- Ao início da manhã, o dispositivo enfrentava quatro incêndios ativos. Os maiores lavravam ainda no norte do país. Pelas 7h00, o incêndio que mobilizava mais meios era o de Arouca, com 500 operacionais;
- Seguia-se o incêndio de Torre de Moncorvo, combatido por mais de 460 operacionais. Havia ainda fogos nos distritos do Porto e vila real;
- No incêndio de Torre de Moncorvo, que alastrou a Carrazeda de Ansiães, as chamas aproximaram-se de casas. Mas as autoridades acabaram por não proceder a evacuações;
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Também em Arouca o fogo, que chegou a ter quatro frentes ativas, ameaçou várias aldeias durante a noite. As chamas rondaram as localidades de Cabreiros, Covelo de Paivó e Bouceguedim. As projeções de vento foram um entrave ao combate;
- O incêndio em Santo Tirso chegou igualmente a ter quatro frentes ativas e as chamas aproximaram-se de casas, obrigado a deslocar pessoas;
- A Polícia Judiciária já deteve, este ano, 46 pessoas por suspeitas de fogo posto. O distrito com mais detenções é Vila Real;
- Há esta quarta-feira dezenas de concelhos em risco máximo de incêndio, sobretudo de distritos do interior norte e centro. No litoral, há dezenas de concelhos com risco elevado. O sul do país também tem risco de incêndio.
Incêndio em Arouca sem previsão de ser dominado
No segundo dia desde que está ativo, o incêndio em Bouceguedim, concelho de Arouca, não dá tréguas. Com quatro frentes ativas e sete aldeias em risco, os bombeiros só conseguem chegar ao fogo via aérea.
Sete aldeias ameaçadas pelo fogo em Arouca
As autoridades descartam a evacuação de qualquer localidade para já, apesar de o incêndio avançar em quatro frentes ativas.
Santo Tirso. Fogo ameaçou várias casas em São Tomé de Negrelos
O incêndio de Santo Tirso agravou-se ao longo do dia de terça-feira. As chamas aproximaram-se de casas e obrigaram a várias evacuações de precaução.
Incendiários em Portugal. Perfil ficou mais velho e com mais mulheres
Este ano foram abertos menos inquéritos a incêndios provocados intencionalmente.
Foto: José Pinto Dias - RTP