Incêndios. Líder do PS desafia Governo a declarar estado de contingência
Foto: Miguel Pereira da Silva - Lusa
O líder do PS desafia o Governo a declarar o estado de contingência no país. José Luís Carneiro entende que este seria um passo importante, para reforçar o combate aos incêndios, principalmente depois dos alertas do Presidente da República de que a situação pode ficar mais complicada, a partir de amanhã.
Também na quarta-feira o primeiro-ministro foi questionado pelos jornalistas sobre o facto de o Governo não ter ainda pedido ajuda ao Mecanismo Europeu de Proteção Civil, para combater os fogos.
Luís Montenegro garante que isso será feito, quando for necessário. Já o ministro da Defesa diz que as forças armadas estão no terreno, em ações de patrulha e dissuasão por causa dos incêndios, mesmo que não sejam visíveis pelas populações.
Quanto à ideia de colocar militares a combater as chamas, Nuno Melo garante que a lei não atribui essas competências às Forças Armadas. Nuno Melo na RTP3, garantiu que está a ser um esforço completar para equipar a Força Aérea com mais aeronaves.