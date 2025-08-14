Em direto
Portugal em alerta. A evolução da resposta aos incêndios atualizada ao minuto
Portugal em alerta. A evolução da resposta a incêndios ao minuto

por Carlos Santos Neves - RTP

Ao início da manhã desta quinta-feira, o incêndio que teve início em Arganil era aquele que gerava maior preocupação. Acompanhamos aqui, ao minuto, o evoluir da reposta do dispositivo.

Paulo Cunha - Lusa

por Antena 1

Livre questiona Governo sobre prevenção dos incêndios

Foto: Miguel Pereira da Silva - Lusa

O Livre questiona o Governo sobre as medidas adotadas para prevenir a ocorrência de incêndios. O partido quer saber em concreto, quais os motivos para que não tenham sido atingidas as metas, ao nível da limpeza de florestas.

É o que adianta à Antena 1, a líder parlamentar do Livre, Isabel Mendes Lopes.

O Livre decidiu questionar formalmente o primeiro-ministro, sobre a estratégia para prevenir fogos rurais.

Isabel Mendes Lopes diz que é precisa uma gestão mais cuidada da floresta e da biodiversidade e também sugere mais envio de mensagens das autoridades à população, com avisos e comportamentos a tomar durante os incêndios.
Momento-Chave
por RTP

Dois homens detidos em flagrante delito

Por suspeita de crime de incêndio florestal, dois homens foram detidos pela GNR, em Vinhais, no distrito de Bragança.

A Guarda Nacional Republicana revela que as detenções aconteceram em flagrante delito, no dia de ontem, na localidade de Quirás.

Os dois alegados incendiários atearam o fogo, com recurso a um isqueiro.

Vão ser hoje presentes hoje, a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Bragança, para aplicação das medidas de coação.
Seia
por RTP

Aflição na Casa do Povo de Vide

A equipa de reportagem da RTP mostrou a estrutura de apoio à população local.
Momento-Chave
Arganil
por RTP

Sobral Gordo e Mourísia são aldeias em risco

Pelas 9h00 desta quinta-feira, havia duas aldeias em risco, face à progressão do incêndio que deflagrou na véspera perto do Piódão, no concelho de Arganil: Sobral Gordo e Mourísia.

Ouvido ao telefone, o presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, adiantou que noite não permitiu resolver o incêndio.

O fogo entrou já no concelho da Pampilhosa da Serra, durante a madrugada.

"Estamos a falar de zonas que são muito acidentadas, regra geral com bastantes ventos de sentidos muito variáveis e isso tem dificultado muito o combate", explicou o autarca.

"Nestas zonas de montanha, com vales encaixados, há sempre um número muito significativo de aldeias que estão nas zonas que são atravessadas pelo fogo, é uma das características deste território".

"Há aldeias que, de facto, estão confrontadas com o risco dos incêndios. Uma delas voltou agora a ficar em situação de risco, que é Sobral Gordo. Esta situação está neste momento a ser acompanhada, porque houve uma inversão do sentido de vento e recuou para onde ontem já tinha andado. E há uma outra aldeia, que é Mourísia, que está com o fogo muito próximo e houve inclusivamente já evacuação de algumas pessoas", avançou Luís Paulo Costa.

Nas diferentes aldeias em causa, terão sido já retiradas de casa seis dezenas de pessoas, ainda segundo o presidente da Câmara.

Quanto aos meio no terreno, o autarca admitiu que não é possível "avaliar isso de forma rigorosa". Há nesta altura cerca de 800 operacionais mobilizados.
por RTP

Terceira vítima mortal nos incêndios em Espanha

Há mais uma vítima mortal, em Espanha, na sequência da vaga de incêndios que está a atingir o país.

Um homem, que tinha sofrido queimaduras e estava internado em estado crítico, acabou por morrer.

Era um voluntário que ajudava no combate às chamas, em Zamora.

Sobe assim para três o número de mortos registados em Espanha devido aos fogos rurais.
Momento-Chave
por Antena 1

Meteorologia com prognóstico reservado para incêndios

Foto: Lusa

Temperaturas elevadas e mudanças repentinas de vento são dois fatores que vão contribuir para os incêndios florestais nos próximos dias. A meteorologista Paula Leitão, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, admite que os próximos dias podem ser complicados.

A temperatura vai descer um pouco no fim de semana mas o calor vai manter-se no litoral do país. O fim de semana pode mesmo ser de nevoeiro.
Momento-Chave
Sátão
por RTP

Situação melhorou durante a noite

O incêndio de Sátão mantém-se ativo, lavrando agora em duas frentes. "Neste momento estamos em combate, mas conseguimos resolver o restante perímetro durante a noite", indicou Jody Fernandes Rato, do Comando Regional da Proteção Civil do Centro.

O dispositivo aguardava, pelas 8h00, a chegada de meios aéreos para ajudar no combate às chamas.
Momento-Chave
Trancoso
por RTP

Mais de 450 operacionais no terreno. "As coisas estão mais favoráveis"

"O incêndio ainda se encontra ativo, mas com os trabalhos a decorrer favoravelmente", adiantou esta manhã, ao telefone, Rui Conchinha, do Comando Sub-regional do Alto Alentejo.

O incêndio lavrava, pouco depois das 8h00 desta quinta-feira, em apenas uma frente, sem apresentar "risco para as populações".
Momento-Chave
Risco máximo
por RTP

Mais de 120 concelhos do interior norte e centro e Algarve abrangidos

Mais de 120 concelhos do interior norte e centro do país e do Algarve encontram-se esta quinta-feira em risco máximo de incêndio, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Debaixo de risco máximo estão todos os concelhos do distrito de Bragança e a maioria dos de Vila Real, Guarda, Viseu e Castelo Branco.

Na mesma situação estão dezenas de concelhos dos distritos Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Santarém, Portalegre, Beja e Faro.

Em risco muito elevado encontra-se boa parte da região do Alentejo e dezenas de municípios dos distritos de Faro, Lisboa, Leiria, Coimbra, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Aveiro, Vila Real, Porto, Braga e Viana do Castelo.

Cerca de 60 concelhos nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal, Portalegre e Faro estão em risco elevado de incêndio.

Em risco moderado estão perto de 20 concelhos, a quase totalidade no litoral do país, nos distritos de Faro, Lisboa, Leiria, Coimbra, Aveiro e Porto.



O Instituto do Mar e da Atmosfera prevê para esta quinta-feira uma ligeira descida da temperatura na região sul e uma pequena subida da temperatura máxima nas regiões norte e centro. Prevê também vento por vezes moderado nas terras altas, sobretudo da região Sul.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 15 graus Celsius em Viana do Castelo e os 26 graus em Portalegre. As máximas variam entre os 26 graus em Aveiro e Viana do Castelo e os 40 em Castelo Branco e Évora.
Momento-Chave
Até domingo
por RTP

Aviso laranja alargado em Castelo Branco, Guarda e Bragança

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o aviso laranja vai permanecer em vigor nestes três distritos até às 0h00 de domingo. Em Viseu e Vila Real, vai vigorar até às 18h00 de sexta-feira, tendo em conta a "persistência de valores muito elevados da temperatura máxima". Cairá, em seguida, para aviso amarelo, o menos pronunciado da escala de três.

O aviso laranja está também ativo até às 18h00 desta quinta-feira nos distritos de Évora, Setúbal, Santarém, Beja e Portalegre, sendo depois reduzido para amarelo pelo menos até domingo.

Debaixo de aviso amarelo, devido ao calor, estão até às 18h00 os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Aveiro, Coimbra e Braga. Em Coimbra e Leiria, este prolonga-se até às 18h00 de sexta-feira e em Faro até às 18h00 de domingo.

As temperaturas no interior vão manter-se até sexta-feira, acompanhadas por vento do quadrante sul, por vezes com muita intensidade, quadro que potencia o risco de incêndio.

Portugal está em situação de alerta devido ao risco de incêndio rural desde dia 2 de agosto. Este ano arderam já 63.247 hectares de espaços florestais, metade dos quais nas últimas três semanas, e deflagraram 5.963 incêndios, a maior parte nas regiões do norte e centro.
Momento-Chave
Ponto de situação
por RTP

Fogo que deflagrou em Arganil mobiliza cerca de 800 operacionais

  • Ao início da manhã desta quinta-feira, o incêndio que deflagrou em Arganil era ainda aquele que gerava maior preocupação. O combate às chamas mobilizava cerca de 800 operacionais, apoiados por 300 veículos;


  • O fogo começou na madrugada de quarta-feira perto da aldeia do Piódão e terá sido provocado por uma trovoada. Ameaça agora entrar no concelho de Pampilhosa da Serra, depois de ter atingido Oliveira do Hospital e Seia;


  • O incêndio de Arganil obrigou a evacuar várias localidades. A aldeia histórica do Piódão esteve mesmo cercada pelas chamas e, na quarta-feira, o combate chegou a mobilizAr mais de dez meios aéreos;


  • Já o incêndio de Tabuaço está dado como dominado. Este fogo, que deflagrou no domingo, deu tréguas aos bombeiros e, pelas 6h05 da manhã, entrou em fase de resolução;


  • Ao todo, há cinco grandes incêndios por controlar. Além de Arganil, desde sábado que o fogo não dá tréguas em Trancoso. Cerca de 500 bombeiros estão a combater este incêndio no distrito da Guarda. O incêndio de Sátão, no distrito de Viseu, chegou a Aguiar da Beira;


  • O presidente da República alertou na quinta-feira para o perigo de incêndios, que na sexta-feira será ainda mais acentuado. Marcelo Rebelo de Sousa teve a reunião semanal com o primeiro-ministro em Faro, onde garantiu que ambos têm estado a acompanhar em permanência a evolução dos fogos;


  • Por sua vez, o primeiro-ministro afirmou que o país tem "todos os meios disponíveis" e que está a fazer "o esforço máximo possível".


  • Esta quinta-feira, a maior parte do território de Portugal continental encontra-se em risco muito elevado ou extremo. Na sexta-feira a situação no litoral e no sul do país melhora, mas nos concelhos onde lavram os incêndios mais graves pode piorar. Em causa está a conjugação de calor e vento com um nivel baixo de humidade;


  • No Parque da Peneda-Gerês, os agricultores fazem agora contas aos prejuízos. Em Ponte da Barca e Terras de Bouro há quem não tenha como alimentar os animais que pastavam na serra.
Momento-Chave
por RTP

Incêndio de Arganil. Várias aldeias evacuadas por precaução

Paulo Cunha - Lusa

O incêndio de Arganil, no distrito de Coimbra, obrigou a evacuar várias localidades e alastrou aos concelhos de Oliveira do Hospital e Seia. A aldeia histórica de Piódão esteve mesmo cercada pelas chamas.

Momento-Chave
por RTP

Incêndio de Arganil. Fogo já alastrou a Oliveira do Hospital e Seia

Foto: RTP

O incêndio lavra há mais de 20 horas e já chegou aos concelhos de Oliveira do Hospital e Seia

A Proteção Civil estima que pelo menos já arderam cinco mil hectares. Há a registar cinco feridos, todos bombeiros.

O vento tem estado intenso o que dificulta os trabalhos. Continuam três frentes ativas.

Estão cerca de 700 operacionais a combater o fogo.
Momento-Chave
por RTP

Incêndio obriga à evacuação de lar em Aguiar da Beira

O presidente da Câmara de Aguiar da Beira, Virgílio Cunha, confirmou à RTP que um lar em Quinta de Açores teve de ser evacuado por precaução. O autarca frisou a situação difícil em que o concelho se encontra, já que está a ser fustigado por dois incêndios num só dia.

Aguiar da Beira enfrenta neste momento o incêndio que veio de Trancoso, que ficou mais controlado ao final da tarde de quarta-feira, mas também o fogo que chegou através de Sátão.

Este último entrou no concelho "pelo outro extremo" e tinha, na noite de quarta-feira, uma frente de "vários quilómetros".

O presidente da Câmara diz já ter pedido reforços perante a situação e refere que só tem sido possível contar com os bombeiros locais.
Momento-Chave
por RTP

Fogo de Trancoso continua a não dar tréguas

O incêndio florestal que começou no sábado em Trancoso, no distrito da Guarda, continua sem dar tréguas aos bombeiros e a preocupar as populações. O fogo que se alastrou aos concelhos de Fornos de Algodres, Aguiar da Beira e Celorico da Beira já consumiu quase 14 mil hectares de área.

Momento-Chave
por RTP

Incêndio em Vila Real está em fase de resolução

O incêndio que começou no dia 2 de agosto em Sirarelhos, em Vila Real, entrou ao final da tarde desta quarta-feira em fase de resolução. Depois de dois reacendimentos em 12 dias, não houve durante o dia de hoje chamas ativas. Já em Tabuaço, uma das frentes de fogo ameaçou esta tarde a aldeia de Paradela.

Momento-Chave
por Antena 1

Incêndios. Líder do PS desafia Governo a declarar estado de contingência

Foto: Miguel Pereira da Silva - Lusa

O líder do PS desafia o Governo a declarar o estado de contingência no país. José Luís Carneiro entende que este seria um passo importante, para reforçar o combate aos incêndios, principalmente depois dos alertas do Presidente da República de que a situação pode ficar mais complicada, a partir de amanhã.

José Luís Carneiro foi entrevistado na noite de quarta-feira no canal de televisão NOW. O antigo ministro da Administração Interna pediu ao Governo que reforce a capacidade de resposta aos incêndios.

Também na quarta-feira o primeiro-ministro foi questionado pelos jornalistas sobre o facto de o Governo não ter ainda pedido ajuda ao Mecanismo Europeu de Proteção Civil, para combater os fogos.

Luís Montenegro garante que isso será feito, quando for necessário.
Já o ministro da Defesa diz que as forças armadas estão no terreno, em ações de patrulha e dissuasão por causa dos incêndios, mesmo que não sejam visíveis pelas populações.

Quanto à ideia de colocar militares a combater as chamas, Nuno Melo garante que a lei não atribui essas competências às Forças Armadas.
Nuno Melo na RTP3, garantiu que está a ser um esforço completar para equipar a Força Aérea com mais aeronaves.
Momento-Chave
por RTP

Montenegro garante que está a ser feito "esforço máximo possível" no combate aos incêndios

Foto: Ricardo Nascimento - Lusa

Numa altura em que o fogo não dá tréguas em Portugal continental, Luís Montenegro afirmou que o país tem "todos os meios disponíveis" e que está a fazer "o esforço máximo possível".

O primeiro-ministro fez uma curta declaração aos jornalistas sobre a situação dos incêndios. Assumiu que não há "meios ilimitados" para esse efeito. "Todos sentimos que era preciso mais, temos de saber gerir e coordenar", assumiu.

Questionado sobre a necessidade de pedido de ajuda internacional, o primeiro-ministro não afasta essa possibilidade "quando as circunstâncias o motivaram".

O primeiro-ministro esteve reunido esta quarta-feira com o presidente da República em Faro. Após o encontro, ambos os governantes jantaram em Cacela Velha.
Momento-Chave
por RTP

Situação preocupante dos incêndios marca reunião entre Marcelo e Montenegro

Foto: Ricardo Nascimento - Lusa

O presidente da República alertou esta quarta-feira para o perigo de incêndios e avisou que sexta-feira é um dia "particularmente preocupante".

Marcelo Rebelo de Sousa teve a reunião semanal com o primeiro-ministro, em Faro, e disse que os dois têm acompanhado em permanência a evolução dos fogos.
Momento-Chave
por RTP

"Forças Armadas não podem fazer aquilo que não é da sua competência"

Foto: Hugo Delgado - Lusa (arquivo)

Numa altura em que os incêndios não dão tréguas em Portugal continental, o ministro da Defesa afirma que as Forças Armadas não estão a combater os fogos porque "não podem combater fogos", uma vez que a lei proíbe.

Em entrevista ao 360 da RTP 3, Nuno Melo garantiu o Governo está a investir na aquisição de meios de combate, nomeadamente aviões, helicópteros e drones.

"As Forças Armadas não podem fazer aquilo que não é da sua competência, não podem fazer aquilo que o poder político lhe retirou", explicou o ministro da Defesa. 
Momento-Chave
por RTP

Fogo no sul da Europa. Vários mortos e milhares de hectares ardidos

Foto: Juan Medina - Reuters

Uma onda de incêndios está a varrer vários países do Mediterrâneo. Os mais afetados pelas chamas são Grécia, Albânia, Montenegro e Turquia. A situação em Espanha também está complicada.

