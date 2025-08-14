Portugal em alerta. A evolução da resposta a incêndios ao minuto

Ao início da manhã desta quinta-feira, o incêndio que teve início em Arganil era aquele que gerava maior preocupação. Acompanhamos aqui, ao minuto, o evoluir da reposta do dispositivo.
O Livre questiona o Governo sobre as medidas adotadas para prevenir a ocorrência de incêndios. O partido quer saber em concreto, quais os motivos para que não tenham sido atingidas as metas, ao nível da limpeza de florestas.
Por suspeita de crime de incêndio florestal, dois homens foram detidos pela GNR, em Vinhais, no distrito de Bragança.
Há mais uma vítima mortal, em Espanha, na sequência da vaga de incêndios que está a atingir o país.
Temperaturas elevadas e mudanças repentinas de vento são dois fatores que vão contribuir para os incêndios florestais nos próximos dias. A meteorologista Paula Leitão, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, admite que os próximos dias podem ser complicados.
O incêndio de Arganil, no distrito de Coimbra, obrigou a evacuar várias localidades e alastrou aos concelhos de Oliveira do Hospital e Seia. A aldeia histórica de Piódão esteve mesmo cercada pelas chamas.
O incêndio lavra há mais de 20 horas e já chegou aos concelhos de Oliveira do Hospital e Seia
O presidente da Câmara de Aguiar da Beira, Virgílio Cunha, confirmou à RTP que um lar em Quinta de Açores teve de ser evacuado por precaução. O autarca frisou a situação difícil em que o concelho se encontra, já que está a ser fustigado por dois incêndios num só dia.
O incêndio florestal que começou no sábado em Trancoso, no distrito da Guarda, continua sem dar tréguas aos bombeiros e a preocupar as populações. O fogo que se alastrou aos concelhos de Fornos de Algodres, Aguiar da Beira e Celorico da Beira já consumiu quase 14 mil hectares de área.
O incêndio que começou no dia 2 de agosto em Sirarelhos, em Vila Real, entrou ao final da tarde desta quarta-feira em fase de resolução. Depois de dois reacendimentos em 12 dias, não houve durante o dia de hoje chamas ativas. Já em Tabuaço, uma das frentes de fogo ameaçou esta tarde a aldeia de Paradela.
O líder do PS desafia o Governo a declarar o estado de contingência no país. José Luís Carneiro entende que este seria um passo importante, para reforçar o combate aos incêndios, principalmente depois dos alertas do Presidente da República de que a situação pode ficar mais complicada, a partir de amanhã.
Numa altura em que o fogo não dá tréguas em Portugal continental, Luís Montenegro afirmou que o país tem "todos os meios disponíveis" e que está a fazer "o esforço máximo possível".
O presidente da República alertou esta quarta-feira para o perigo de incêndios e avisou que sexta-feira é um dia "particularmente preocupante".
Numa altura em que os incêndios não dão tréguas em Portugal continental, o ministro da Defesa afirma que as Forças Armadas não estão a combater os fogos porque "não podem combater fogos", uma vez que a lei proíbe.
Uma onda de incêndios está a varrer vários países do Mediterrâneo. Os mais afetados pelas chamas são Grécia, Albânia, Montenegro e Turquia. A situação em Espanha também está complicada.