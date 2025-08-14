Portugal em alerta. A evolução da resposta a incêndios ao minuto

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o aviso laranja vai permanecer em vigor nestes três distritos até às 0h00 de domingo. Em Viseu e Vila Real, vai vigorar até às 18h00 de sexta-feira, tendo em conta a "persistência de valores muito elevados da temperatura máxima". Cairá, em seguida, para aviso amarelo, o menos pronunciado da escala de três.



O aviso laranja está também ativo até às 18h00 desta quinta-feira nos distritos de Évora, Setúbal, Santarém, Beja e Portalegre, sendo depois reduzido para amarelo pelo menos até domingo.



Debaixo de aviso amarelo, devido ao calor, estão até às 18h00 os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Aveiro, Coimbra e Braga. Em Coimbra e Leiria, este prolonga-se até às 18h00 de sexta-feira e em Faro até às 18h00 de domingo.



As temperaturas no interior vão manter-se até sexta-feira, acompanhadas por vento do quadrante sul, por vezes com muita intensidade, quadro que potencia o risco de incêndio.



Portugal está em situação de alerta devido ao risco de incêndio rural desde dia 2 de agosto. Este ano arderam já 63.247 hectares de espaços florestais, metade dos quais nas últimas três semanas, e deflagraram 5.963 incêndios, a maior parte nas regiões do norte e centro.

