Incêndios. Marcelo quer conhecer propostas da Liga dos Bombeiros

Filipe Amorim - Lusa

O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses avisa que é preciso olhar de forma diferente para o sistema de combate aos incêndios. A ideia foi partilhada no final de um encontro com Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém, a pedido do chefe de Estado.

António Nunes diz que os bombeiros estão há vários dias a travar um combate desigual e adianta que vai apresentar sugestões para alterar o atual sistema de combate aos fogos.



Quanto à atuação política nas últimas semanas, António Nunes sugere que a Liga não foi ouvida pelo Governo.



Defende que a Comissão Nacional de Proteção Civil já poderia ter sido convocada face ao que foi previsto para as últimas semanas.



No final desta reunião com o presidente da República, que durou cerca de 20 minutos, António Nunes revelou que ficou agendada uma nova reunião para a próxima semana para apresentar propostas concretas.António Nunes adiantou ainda que ouviu de Marcelo Rebelo de Sousa um voto de confiança no trabalho desenvolvido no terreno e uma mensagem de condolências pelo bombeiro que morreu ontem num despiste na Covilhã.