Incêndios. Marcelo quer conhecer propostas da Liga dos Bombeiros
Filipe Amorim - Lusa
O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses avisa que é preciso olhar de forma diferente para o sistema de combate aos incêndios. A ideia foi partilhada no final de um encontro com Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém, a pedido do chefe de Estado.
Quanto à atuação política nas últimas semanas, António Nunes sugere que a Liga não foi ouvida pelo Governo.
Defende que a Comissão Nacional de Proteção Civil já poderia ter sido convocada face ao que foi previsto para as últimas semanas.
No final desta reunião com o presidente da República, que durou cerca de 20 minutos, António Nunes revelou que ficou agendada uma nova reunião para a próxima semana para apresentar propostas concretas.António Nunes adiantou ainda que ouviu de Marcelo Rebelo de Sousa um voto de confiança no trabalho desenvolvido no terreno e uma mensagem de condolências pelo bombeiro que morreu ontem num despiste na Covilhã.