Portugal em alerta. A evolução da resposta a incêndios ao minuto

Portugal em alerta. A evolução da resposta aos incêndios atualizada ao minuto
por Carlos Santos Neves - RTP

Ao início da manhã desta segunda-feira, havia cinco incêndios ativos em Portugal continental. O mais grave continuava a ser fogo que teve início há quase uma semana no concelho de Arganil. Acompanhamos aqui, ao minuto, o evoluir da resposta do dispositivo.

Emissão da RTP3

Paulo Cunha - Lusa

por Lusa

Quarta vítima mortal dos incêndios em Espanha

Brais Lorenzo - EPA

Um bombeiro morreu em Espanha num acidente com um camião no combate a um incêndio em Castela e Leão, elevando para quatro o número de mortos nos fogos deste ano no país, disseram hoje as autoridades.

O acidente ocorreu num caminho florestal, quando o camião-cisterna que conduzia o bombeiro que morreu se virou num terreno inclinado, disse o governo regional de Castela e Leão, no noroeste de Espanha e uma das regiões do país mais afetadas pelos fogos das últimas semanas na Península Ibérica.

Esta é a quarta morte nos incêndios deste verão em Espanha e a terceira na região de Castela e Leão.

Segundo informações oficiais, 19 grandes incêndios estão hoje ativos em Castela e Leão, que tem fronteira com Portugal.

Outros incêndios de grandes dimensões em Espanha afetam ainda as regiões da Galiza (noroeste) e Extremadura (oeste), ambas com fronteira com Portugal.

Milhares de pessoas permaneciam esta manhã temporariamente desalojadas, por terem sido retiradas de casa, em municípios como Leão, Palencia, Zamora ou Salamanca.

Por outro lado, 15 estradas, todas secundárias, estavam cortadas devido aos incêndios no noroeste e oeste do país.

O comboio de alta velocidade entre Madrid e Galiza continua hoje parado pelo sexto dia consecutivo.

Espanha espera uma descida de temperaturas a partir de hoje nas zonas mais afetadas pelos incêndios, depois de 16 dias consecutivos de onda de calor.

Em declarações hoje à rádio Cadena SER, a ministra da Defesa, Margarita Robles, admitiu que só uma descida de temperaturas poderá levar ao controlo dos fogos.

Mais de 70 mil hectares arderam em Espanha nos últimos dias e mais de 157 mil desde o início deste ano, segundo dados do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS).

As temperaturas elevadas e os incêndios também têm afetado nas últimas semanas outros países europeus, incluindo Portugal, Grécia e França.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, prometeu no domingo fornecer todos os recursos necessários às comunidades autónomas para extinguir os incêndios que assolam o país e propôs um "amplo pacto de Estado para mitigar a emergência climática".

Pampilhosa da Serra
por RTP

Quatro frentes ativas e "algumas aldeias na linha de fogo"

Ouvido pela equipa de reportagem da RTP, o presidente da Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra, Jorge Custódio, afirmou que a prioridade passará por "retirar as pessoas que têm mais fragilidade e mais dificuldade de mobilidade".

"O fogo está descontrolado", enfatizou o autarca, apontando para quatro frente que "estão a preocupar mais" o dispositivo de combate.

"As maiores dificuldades tiveram a ver sobretudo com a questão do vento", observou.

Jorge Custódio adiantou que a Câmara irá colocar equipas no terreno para fazer o levantamento dos prejuízos, uma vez controlado o incêndio.
por Antena 1

"Fogo totalmente descontrolado", avisa autarca de Pampilhosa da Serra

Paulo Cunha - Lusa

Jorge Custódio afirma que o incêndio ameaça 12 aldeias e por isso admite que está muito preocupado. Este fogo é um dos braços do incêndio que começou quarta-feira no Piódão, no concelho vizinho de Arganil.

Covilhã
por RTP

Ainda se vê chamas em redor da freguesia de Barco

Estava a ser desmontada, esta manhã, a estrutura das Festas de São Sebastião, perante o avanço das chamas e necessidade de converter o recinto numa base de apoio a ambulâncias.
Hospital da Covilhã
por RTP

Três bombeiros em situação estável

Os três bombeiros que deram entrada na sequência do acidente que no domingo fez mais duas vítimas, uma mortal e um ferido grave, encontram-se estáveis, apurou a RTP junto do Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira.

Dois dos bombeiros podem mesmo ter alta nas próximas horas.
Tarouca
por RTP

Incêndio com duas frentes começa a ceder

O incêndio de Tarouca começou esta segunda-feira a ceder aos meios de combate, embora mantenha duas frentes ativas. A expectativa é a de que a entrada de meios aéreos nas operações possa levar o combate para a fase de resolução.

"A noite correu bem, os trabalhos correram favoravelmente, porque a situação está consideravelmente melhor. Estamos a tentar fechar o incêndio, apesar de ainda se manterem duas frentes", afirmou o comandante dos Bombeiros Voluntários de Armamar, Nuno Fonseca, em declarações à agência Lusa.

Uma das frentes "é virada à povoação de Vilarinho, mas não está em perigo, e a outra a Tarouca e Valverde, mas sem que as populações estejam em perigo".

"Felizmente, estão a ceder aos meios que foram empenhados durante a noite e a perspetiva é que com a entrada dos meios aéreos agora pela manhã cedam ainda mais. Já temos um meio aéreo, espero que venham mais", enfatizou o responsável.
Covilhã
por RTP

Incêndio continua por controlar

Na Covilhã, a noite foi complicada e a manhã desta segunda-feira mantém o cenário.

O incêndio lavra em duas frentes.
Pampilhosa da Serra
por RTP

Fogo descontrolado obriga a cortar Nacional 344

Pelas 9h00, a equipa de reportagem da RTP na Pampilhosa da Serra mostrou o descontrolo das chamas neste concelho.

A Estrada Nacional 344 foi cortada.
Douro Internacional
por RTP

Fogo com 90% do perímetro consolidado

O incêndio que deflagrou na passada sexta-feira em Freixo de Espada à Cinta apresentava-se esta manhã com 90 por cento do perímetro consolidado. Subsistia uma frente de fogo ativa junto a Mós, em Torre de Moncorvo.

"O incêndio ao início da noite já tinha começado a ceder aos meios, apenas havia uma preocupação nas aldeias de Mós e Carviçais, no concelho de Torre de Moncorvo. A esta hora, 90 por cento do perímetro do incêndio está consolidado e a frente de Mós vai ter intervenção dos meios aéreos", indicou o comandante sub-regional das Terras de Trás-os-Montes, João Noel Afonso, ouvido pela agência Lusa às 8h00.

O incêndio deflagrou ao início da tarde de sexta-feira em Poiares, no concelho de Freixo de Espada à Cinta, em território do Parque Natural do Douro Internacional. Propagou-se em seguida aos municípios vizinhos de Mogadouro e Torre de Moncorvo, igualmente no distrito de Bragança.

Este incêndio já consumiu mais de dez mil hectares de terreno.
Morte de bombeiro
por RTP

Ministério da Administração Interna emite nota de pesar

"Foi com profundo pesar e consternação que a ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, o secretário de Estado adjunto e da Administração Interna, Paulo Simões Ribeiro, o secretário de Estado da Administração Interna, Telmo Correia, e o secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, tomaram conhecimento do falecimento de um bombeiro do Corpo de Bombeiros da Covilhã, Daniel Bernardo Agrelo, de 44 anos, vítima de um acidente de viação, quando cumpria o seu dever, numa deslocação para o incêndio na localidade de Quinta do Campo, Fundão", lê-se na nota do Ministério divulgada esta segunda-feira.

"Em nome do Governo, o Ministério da Administração Interna dirige, neste momento trágico, uma palavra de solidariedade e sentidas condolências à família, aos amigos, à Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários da Covilhã e a todos os bombeiros".

A equipa do Ministério exprime, por último, "votos de rápida e plena recuperação aos quatro bombeiros que ficaram feridos neste trágico acidente de viação, que envolveu uma viatura dos Bombeiros Voluntários da Covilhã".
Liga toma posição
por RTP

"Bombeiros de Portugal estão de luto e profundamente consternados"

Em comunicado, a Liga dos Bombeiros Portugueses reage à notícia da morte de um operacional com consternação e promete ecigir "responsabilidades".

"O lema 'Vida por Vida' viu, uma vez mais, um chamamento. Como suportar esta profunda dor? Às famílias dos bombeiros do Corpo de Bombeiros da Covilhã, expressamos a nossa solidariedade e profundo respeito", lê-se na nota.

"A Liga dos Bombeiros Portugueses apela à solidariedade de todos e exigirá responsabilidades".

"Nada pode ficar como antes, no respeito pela memória de todos os que dão a vida por nós", prossegue a entidade.

"A LBP em momento oportuno dará a conhecer a sua posição sobre a situação de calamidade que estamos a viver".
por Antena 1

Chega pede demissão de ministra da Administração Interna

Foto: Pedro Rothes - RTP

O líder do partido pediu, no domingo à noite, na SIC Notícias, a demissão da ministra da Administração Interna.

André Ventura pretende chamar ao Parlamento de urgência o primeiro-ministro por causa da gestão dos incêndios.

Ventura acusa Lúcia Amaral de ter deixado os autarcas sozinhos a braços com a tragédia dos fogos nas últimas semanas.

O líder do Chega defendeu que o país necessita de uma ministra que "esteja no terreno e ao lado dos operacionais".
por Antena 1

Incêndios. "Primeiro-ministro não se pode eclipsar"

Jorge Esteves - RTP

O líder do PS defende uma ação mais enérgica do Governo em relação à situação trágica que o país atravessa.

José Luís Carneiro quer que o primeiro-ministro convoque de imediato a Comissão Nacional de Proteção Civil para que haja um comando político eficaz no combate aos incêndios.

O secretário-geral do PS critica a forma como Luís Montenegro tem gerido politicamente o momento difícil que o país atravessa.
Covilhã
por RTP

Emitido novo alerta para a população

A Câmara Municipal da Covilhã emitiu esta manhã um novo alerta destinado às freguesias afetadas pelo incêndio que teve início no Piódão. A população é, uma vez mais, aconselhada a permanecer em local seguro.

"Face à extensão e gravidade da situação que se vive no concelho, a Câmara Municipal da Covilhã vem informar que o incêndio está fora de controlo, estando desenvolver-se numa área muito extensa e a partir de duas frentes (Erada e São Jorge da Beira), pelo que se apela a toda a população para que se proteja", alerta a Câmara no Facebook.

A autarquia adverte que, face à "violência e rapidez das chamas, os meios são manifestamente insuficientes para acorrer a todas as necessidades e o dispositivo no terreno terá de ter como prioridade defender pessoas e habitações".

O incêndio que deflagrou na passada quarta-feira na aldeia do Piódão, concelho de Arganil, propagou-se aos concelhos de Oliveira do Hospital e Pampilhosa da Serra, do distrito de Coimbra, Seia, no município da Guarda, e Covilhã, Castelo Branco.
Risco máximo de incêndio
por RTP

Abrangidos mais de 80 concelhos do interior norte e centro e Algarve

Encontram-se em perigo máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, mais de 80 concelhos dos distritos de Braga, Vila Real, Bragança, Guarda, Coimbra, Santarém, Castelo Branco, Portalegre e Faro.

Vários concelhos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Portalegre, Castelo Branco, Santarém. Évora, Beja e Faro estão em perigo muito elevado.

Devido à previsão de tempo quente, o IPMA colocou o distrito de Faro sob aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, até às 18h00 desta segunda-feira.

De acordo com dados provisórios, até 18 de agosto arderam 185.753 hectares, mais do que a área ardida em todo o ano de 2024.
Ponto de situação
por RTP

Um milhar de operacionais entre o Açor e a Estrela

  • O dispositivo debatia-se, pelas 6h30 desta segunda-feira, com cinco grandes incêndios ativos e o mais grave continuava a ser o de Arganil. Este incêndio lavra desde a passada quarta-feira e sem dar tréguas;


  • Perto de mil bombeiros estão mobilizados para o combate às chamas entre as serras do Açor e da Estrela;


  • No concelho da Covilhã, a Câmara Municipal lançou na última noite um alerta de confinamento para mais de uma dezena de freguesias. As populações são aconselhadas a ficar em local seguro, perante a extensão e gravidade das frentes de fogo que lavram no sul do concelho;


  • Os incêndios de Freixo de Espada à Cinta, Sabugal e Mirandela também permaneciam ativos ao início da manhã;


  • Na Covilhã, a noite foi complexa. A autarquia confinou 12 freguesias na parte sul do concelho. Contudo, com a evoluir da situação ao longo da madrugada, a GNR acabou por ter de pedir a alguns habitantes para sair de casa. No Paúl, uma localidade deste município, há registo de dezenas de carros queimados;


  • A população das aldeias de Paúl e de Barco descreveram momentos de pânico e apontaram falta de bombeiros;


  • Em Arganil, onde subsiste uma frente ativa, o fogo já consumiu um terço do concelho;


  • O fogo em Sátão e Trancoso, que abarcou 11 concelhos, foi dado como dominado durante a noite;


  • O incêndio na Lousã entrou em fase de rescaldo. Mas nas últimas horas houve reacendimentos perto de Góis;


  • Os incêndios das últimas semanas já causaram dois mortos e vários feridos. Além de um bombeiro, que morreu no domingo, um ex-autarca e candidato à freguesia de Vila Franca de Deão perdeu a vida a combater um incêndio no concelho da Guarda;


  • O presidente da República transmitiu profundo pesar ao comandante da corporação do bombeiro vitimado e ao presidente da Câmara Municipal da Covilhã, pedindo que faça chegar a mensagem à família enlutada e às famílias dos feridos;


  • O primeiro-ministro também reagiu à morte do bombeiro. Na rede social X, Luís Montenegro afirmou ter recebido com profunda tristeza a notícia do trágico acidente. Deixou ainda condolências aos familiares e desejou uma rápida recuperação aos feridos;


  • O Governo prolongou a situação de alerta por mais 48 horas. Numa declaração sem direito a perguntas dos jornalistas, a ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, justificou a decisão com as condições meteorológicas;


  • Esta segunda-feira, o risco de incêndio ainda é máximo em quase todo o interior norte e centro de Portugal continental. Este risco deverá decrescer ao longo da semana. Mantém-se, ainda assim, elevado em muitas zonas do país, embora sem a gravidade das últimas três semanas;


  • A área ardida é já 17 vezes superior à do ano passado. Os incêndios já consumiram mais de 172 mil hectares.
por RTP

Um terço do concelho de Arganil está coberto de negro

Foto: Núria Melo - RTP

Em Arganil, uma frente ativa está a deixar populações apreensivas e confinadas. É o que aconteceu em Relvas e em Ribeiro.

A autarquia revelou à RTP que mais de um terço do concelho está incinerado.
por RTP

Chamas na Lousã destruíram terrenos e negócios

Foto: António Antunes - RTP

O incêndio na Lousã entrou em fase de rescaldo. Contudo, reacendimentos perto de Góis obrigaram à mobilização de vários meios aéreos.

Desde quinta-feira arderam mais de 13 mil hectares, com casas e negócios destruídos pelo fogo.
por RTP

Sabugal com frente ativa com cerca de dez quilómetros

O fogo avança no Sabugal. O vento, a pouca humidade e o calor dificultaram o combate às chamas.

O incêndio já lavra desde sexta-feira e a frente de fogo tem cerca de dez quilómetros.
por RTP

Sem direito a perguntas. Governo prolonga situação de alerta até terça-feira

Foto: António Pedro Santos - Lusa

O Governo prolongou a situação de alerta por mais 48 horas. Vigora assim até à meia-noite de terça-feira.

A decisão foi anunciada ao fim da tarde de domingo pela ministra da Administração Interna e justificada pelas condições meteorológicas.

Questionada sobre o ponto de situação dos incêndios e a comunicação com os autarcas das zonas mais atingidas, Maria Lúcia Amaral levantou-se e abandonou a sala.
por RTP

As explicações do Governo e Presidência da República para ausências nos locais dos incêndios

Foto: António Pedro Santos - Lusa

Ao fim de mais de vinte dias de incêndios, surgiram as explicações do Governo e da Presidência da República para as ausências nos locais dos incêndios.

São Bento e Belém invocam a recomendação dos peritos no relatório de 2017, dizendo que não foram a esses locais para não prejudicar as operações de combate ao fogo.

Só no final da semana, presidente e primeiro-ministro anunciaram a interrupção das férias no Algarve.
por RTP

Primeiro-ministro espanhol interrompeu as férias para acompanhar os incêndios

O Rei de Espanha também visitou a Unidade Militar de Emergências em Madrid. Alguns dos incêndios em Espanha não estão a dar tréguas aos bombeiros.

VER MAIS
