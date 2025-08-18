Portugal em alerta. A evolução da resposta a incêndios ao minuto

O acidente ocorreu num caminho florestal, quando o camião-cisterna que conduzia o bombeiro que morreu se virou num terreno inclinado, disse o governo regional de Castela e Leão, no noroeste de Espanha e uma das regiões do país mais afetadas pelos fogos das últimas semanas na Península Ibérica.

Esta é a quarta morte nos incêndios deste verão em Espanha e a terceira na região de Castela e Leão.

Segundo informações oficiais, 19 grandes incêndios estão hoje ativos em Castela e Leão, que tem fronteira com Portugal.

Outros incêndios de grandes dimensões em Espanha afetam ainda as regiões da Galiza (noroeste) e Extremadura (oeste), ambas com fronteira com Portugal.

Milhares de pessoas permaneciam esta manhã temporariamente desalojadas, por terem sido retiradas de casa, em municípios como Leão, Palencia, Zamora ou Salamanca.

Por outro lado, 15 estradas, todas secundárias, estavam cortadas devido aos incêndios no noroeste e oeste do país.

O comboio de alta velocidade entre Madrid e Galiza continua hoje parado pelo sexto dia consecutivo.

Espanha espera uma descida de temperaturas a partir de hoje nas zonas mais afetadas pelos incêndios, depois de 16 dias consecutivos de onda de calor.

Em declarações hoje à rádio Cadena SER, a ministra da Defesa, Margarita Robles, admitiu que só uma descida de temperaturas poderá levar ao controlo dos fogos.

Mais de 70 mil hectares arderam em Espanha nos últimos dias e mais de 157 mil desde o início deste ano, segundo dados do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS).

As temperaturas elevadas e os incêndios também têm afetado nas últimas semanas outros países europeus, incluindo Portugal, Grécia e França.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, prometeu no domingo fornecer todos os recursos necessários às comunidades autónomas para extinguir os incêndios que assolam o país e propôs um "amplo pacto de Estado para mitigar a emergência climática".