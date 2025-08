Incêndios. "Meios nunca serão suficientes, mas temos evoluído muito"

Foto: Jorge Esteves - RTP

Este ano, os incêndios já queimaram quase 42 mil hectares, oito vezes mais que no mesmo período do ano passado. O geógrafo José Alberto Rio Fernandes explicou no Bom Dia Portugal que o problema está na prevenção e realça que, do "ponto de vista dos combates aos incêndios, o país tem evoluído imenso" e "temos bombeiros muito bem preparados".

No entanto, para José Alberto Rio Fernandes é "claro que os meios nunca serão suficientes, mas temos evoluído muito".



Em relação à prevenção, o geógrafo realça que a "nossa floresta não tem mudado nada. Continuamos sem saber quem são os proprietários e continuamos sem saber gerir a floresta".



Para José Alberto Rio Fernandes, "o maior problema é não existir ordenamento do território" e o desinteresse da muitos dos proprietários por um território "que deixou de ser rentável economicamente".



O geógrafo defende "uma floresta menos produtivista" e que "devíamos voltar à floresta nacional portuguesa com espécies autóctones".